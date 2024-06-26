歐洲國家盃｜英格蘭繼續保守！　上半場悶和斯洛文尼亞

近期英格蘭教練修夫基（Gareth Southgate）因排陣保守而遭詬病，今仗他對正選陣容亦只作出一個調動，由干拿加歷查（Conor Gallagher）擔任中場，取代首兩場客串踢中場的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）。

賽前已獲出線資格的英格蘭，於C組最後一輪分組賽對陣斯洛文尼亞，力爭首名。

英格蘭 （4-2-3-1）：比克福特（Jordan Pickford）；基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi）、捷比亞（Kieran Trippier）；迪格蘭賴斯（Declan Rice）、干拿加歷查（N'Golo Kante）；布卡約沙卡（Bukayo Saka）；祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）；哈利卡尼（Harry Kane）

干拿加歷查（左）今場代替首兩場表現乏善足陳的阿歷山大阿諾特，擔任正選中場。（美聯社）

英格蘭攻力繼續疲憊，及至20分鐘才有一次具威脅的埋門。迪格蘭賴斯放出直線，予入路入楔的菲爾科頓再傳中予小禁區內無人看管的布卡約沙卡射入空門。然而旁證舉旗示意越位，故此入球無效。「三獅軍團」空有控球權，但要等到31分鐘才迎來他們今場比賽的首次射門，哈利卡尼施放冷箭但角度正中，被斯洛文尼亞門將奧比歷輕易接著。

其後英格蘭嘗試多番攻門，但都不能攻破斯洛文尼亞的大門，上半場兩隊互交白卷。