歐洲國家盃｜西蒙斯世界波 卡尼十二碼回應 英荷半場各一言和（美聯社）

歐國盃四強將於今日凌晨上演最後一場比賽，由荷蘭大戰英格蘭，決定最後一個決賽席位。

兩隊教練朗奴高文（Ronald Koeman）及修夫基（Gareth Southgate）賽前點將，對正選陣容僅作出一個調動。上場停賽的英格蘭中堅馬克古希（Marc Guehi）今場復任正選，至於布卡約沙卡（Bukayo Saka）及捷比亞（Kieran Trippier）相信會繼續擔任兩邊翼衛；至於荷蘭則以當耶爾馬倫（Donyell Malen）取代貝雲積（Steven Bergwijn）作正選。

兩隊半場表現「醒神」，荷蘭先有沙維西蒙斯（Xavi Simons）轟入「世界波」，英格蘭再以哈利卡尼（Harry Kane）一記十二碼回敬，兩隊上半場暫時以1:1打成平手。

（即時更新：0350）