歐洲國家盃｜英格蘭點兵基亞利殊馬古尼落選　荷蘭熱身四粒輕取加拿大

距離歐洲國家盃開鑼僅餘一個星期，各支球隊需要在今日（7日）提交最後的26人大軍名單，其中英格蘭已確定曼城的基亞利殊（Jack Grealish）及曼聯的哈利馬古尼（Harry Maguire）落選，馬古尼就在社交媒體表示失望。至於荷蘭就與將出戰美洲國家盃的加拿大「拍跳」，並輕取4:0。

上屆歐國盃的亞軍英格蘭，提早在周四（6日）已確認最終的26人名單。主帥修夫基（Gareth Southgate）表示：「我不想要球員繼續等到星期五，這可能會造成混亂。對於我們剔除的球員，他們可能會覺得不公平，對那些在等候確定的球員也是不公平。亳無疑問，我知道當我們徵召33人的時候，會有一段很好的準備時間，然後會有幾日充滿着不安和焦慮。不過所有人的想法很清晰，他們要專注之後的比賽，在他們周日回來，他們都需要準備好去參與大賽。」

馬古尼稱落選感沮喪

因傷而落選的馬古尼，就在社交媒體上表示：「我很遺憾沒能入選今夏英格蘭的歐國盃名單。儘管我已盡最大努力，不過我還是沒能克服小腿的傷勢。可能我把自己迫得大緊，簡單而言，我是很沮喪。」

至於其他隊伍也在作最後的檢閱，其中荷蘭就在主場與出戰美洲盃的加拿大友賽。荷蘭上半場與加拿大互無紀錄，不過迪比（Memphis Depay）在換邊僅5分鐘就攻破客隊大門，而今季在利華古遜表現出色的謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）在57分鐘亦取得入球，而韋格賀斯（Wout Weghorst）與華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）之後各建一功，令荷蘭以4:0大勝。荷蘭之後還會與冰島進行多一場友賽。