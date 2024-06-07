歐洲國家盃｜英格蘭點兵基亞利殊馬古尼落選　荷蘭熱身四粒輕取加拿大

距離歐洲國家盃開鑼僅餘一個星期，各支球隊需要在今日（7日）提交最後的26人大軍名單，其中英格蘭已確定曼城的基亞利殊（Jack Grealish）及曼聯的哈利馬古尼（Harry Maguire）落選，馬古尼就在社交媒體表示失望。至於荷蘭就與將出戰美洲國家盃的加拿大「拍跳」，並輕取4:0。
▼歐洲國家盃大單名單▼
上屆歐國盃的亞軍英格蘭，提早在周四（6日）已確認最終的26人名單。主帥修夫基（Gareth Southgate）表示：「我不想要球員繼續等到星期五，這可能會造成混亂。對於我們剔除的球員，他們可能會覺得不公平，對那些在等候確定的球員也是不公平。亳無疑問，我知道當我們徵召33人的時候，會有一段很好的準備時間，然後會有幾日充滿着不安和焦慮。不過所有人的想法很清晰，他們要專注之後的比賽，在他們周日回來，他們都需要準備好去參與大賽。」
馬古尼稱落選感沮喪
因傷而落選的馬古尼，就在社交媒體上表示：「我很遺憾沒能入選今夏英格蘭的歐國盃名單。儘管我已盡最大努力，不過我還是沒能克服小腿的傷勢。可能我把自己迫得大緊，簡單而言，我是很沮喪。」
至於其他隊伍也在作最後的檢閱，其中荷蘭就在主場與出戰美洲盃的加拿大友賽。荷蘭上半場與加拿大互無紀錄，不過迪比（Memphis Depay）在換邊僅5分鐘就攻破客隊大門，而今季在利華古遜表現出色的謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）在57分鐘亦取得入球，而韋格賀斯（Wout Weghorst）與華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）之後各建一功，令荷蘭以4:0大勝。荷蘭之後還會與冰島進行多一場友賽。
英格蘭26人最終名單：
門將：
甸恩軒達臣（Dean Henderson，水晶宮）
比克福特（Jordan Pickford，愛華頓）
蘭斯達爾（Aaron Ramsdale，阿仙奴）
後衛：
李維士鄧克（Lewis Dunk，白禮頓）
祖高美斯（Joe Gomez，利物浦）
馬克古希（Marc Guehi，水晶宮）
安斯干沙（Ezri Konsa，阿士東維拉）
勞基梳爾（Luke Shaw，曼聯）
史東斯（John Stones，曼城）
捷比亞（Kieran Trippier，紐卡素）
基爾獲加（Kyle Walker，曼城）
中場：
阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold，利物浦）
干拿加歷查（Conor Gallagher，車路士）
邁奴（Kobbie Mainoo，曼聯）
迪格蘭賴斯（Declan Rice，阿仙奴）
阿當華頓（Adam Wharton，水晶宮）
前鋒：
祖迪比寧咸（Jude Bellingham，皇家馬德里）
查洛保雲（Jarrod Bowen，韋斯咸）
伊比爾治伊斯（Eberechi Eze，水晶宮）
菲爾科頓（Phil Foden，曼城）
安東尼哥頓（Anthony Gordon，紐卡素）
哈利卡尼（Harry Kane，拜仁慕尼黑）
高爾彭馬（Cole Palmer，車路士）
布卡約沙卡（Bukayo Saka，阿仙奴）
艾雲東尼（Ivan Toney，賓福特）