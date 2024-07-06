歐洲國家盃8強最後兩仗，頭場英格蘭鬥瑞士，將於周日（7日）凌晨12時上演。兩軍正選名單出爐，其中英格蘭由安斯干沙取代停賽的馬克古希。
至於另一場，荷蘭對土耳其將於周日凌晨3時上演。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
歐洲國家盃｜荷蘭、英格蘭等24隊球員名單一文睇清
英格蘭正選名單：
門將：比克福特（Jordan Pickford）
後衛：基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、安斯干沙（Ezri Konsa）;
中場：捷比亞（Kieran Trippier）、邁奴（Kobbie Mainoo）、迪格蘭賴斯（Declan Rice）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）；
菲爾科頓（Phil Foden）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）；
前鋒：哈利卡尼（Harry Kane）
瑞士正選名單：
門將：恩尼森馬（Yann Sommer）；
後衛：法比安舒哈（Fabian Schär）、 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）、1列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodríguez）；
中場：丹尼度爾（Dan Ndoye）、費奧拿（Remo Freuler）、格列沙加（Granit Xhaka）、阿爾比舒夏（Michel Aebischer）、法比安路達（Fabian Rieder）、魯賓華加斯（Ruben Vargas）
前鋒：比列安保路（Breel Embolo）