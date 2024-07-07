英格蘭變陣三中堅

第100場領軍的英格蘭領隊修夫基，今場排出3-4-2-1陣式，以布卡約沙卡踢右翼衛，捷比亞踢左翼衛。英格蘭上半場的攻勢，多源自右路沙卡的傳中，但「三獅軍團」未能製造出具威脅的攻勢。兩軍半場合共6次射門，均不中目標，暫以0：0言和。