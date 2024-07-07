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體育
2024-07-07 00:47:00

歐洲國家盃｜英格蘭8強鬥瑞士變陣三中堅 半場0：0言和

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歐洲國家盃8強｜英格蘭vs瑞士

歐洲國家盃8強｜英格蘭vs瑞士

歐洲國家盃8強最後兩仗，頭場英格蘭鬥瑞士，「三獅軍團」變陣三中堅，效果暫時並不顯著，半場5射0中，暫與瑞士言和0：0。

至於另一場，荷蘭對土耳其將於周日凌晨3時上演。

（00：47更新）

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英格蘭上半場的功勢，主要來自右路的沙卡。（路透社））

英格蘭變陣三中堅

第100場領軍的英格蘭領隊修夫基，今場排出3-4-2-1陣式，以布卡約沙卡踢右翼衛，捷比亞踢左翼衛。英格蘭上半場的攻勢，多源自右路沙卡的傳中，但「三獅軍團」未能製造出具威脅的攻勢。兩軍半場合共6次射門，均不中目標，暫以0：0言和。

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英格蘭正選名單：

門將：比克福特（Jordan Pickford）

後衛：基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、安斯干沙（Ezri Konsa）

中場：捷比亞（Kieran Trippier）、邁奴（Kobbie Mainoo）、迪格蘭賴斯Declan Rice）、布卡約沙卡Bukayo Saka）；

菲爾科頓（Phil Foden）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）；

前鋒：哈利卡尼（Harry Kane）

瑞士正選名單： 

門將：恩尼森馬（Yann Sommer）； 

後衛：法比安舒哈（Fabian Schär）、 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）、1列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodríguez）；

中場：丹尼度爾（Dan Ndoye）、費奧拿（Remo Freuler）、格列沙加（Granit Xhaka）、阿爾比舒夏（Michel Aebischer）、法比安路達（Fabian Rieder）、魯賓華加斯（Ruben Vargas）

前鋒：比列安保路（Breel Embolo）