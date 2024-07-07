歐洲國家盃8強最後兩仗，頭場英格蘭鬥瑞士，「三獅軍團」變陣三中堅，效果暫時並不顯著，半場5射0中，暫與瑞士言和0：0。
至於另一場，荷蘭對土耳其將於周日凌晨3時上演。
（00：47更新）
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英格蘭變陣三中堅
第100場領軍的英格蘭領隊修夫基，今場排出3-4-2-1陣式，以布卡約沙卡踢右翼衛，捷比亞踢左翼衛。英格蘭上半場的攻勢，多源自右路沙卡的傳中，但「三獅軍團」未能製造出具威脅的攻勢。兩軍半場合共6次射門，均不中目標，暫以0：0言和。
英格蘭正選名單：
門將：比克福特（Jordan Pickford）
後衛：基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、安斯干沙（Ezri Konsa）;
中場：捷比亞（Kieran Trippier）、邁奴（Kobbie Mainoo）、迪格蘭賴斯（Declan Rice）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）；
菲爾科頓（Phil Foden）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）；
前鋒：哈利卡尼（Harry Kane）
瑞士正選名單：
門將：恩尼森馬（Yann Sommer）；
後衛：法比安舒哈（Fabian Schär）、 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）、1列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodríguez）；
中場：丹尼度爾（Dan Ndoye）、費奧拿（Remo Freuler）、格列沙加（Granit Xhaka）、阿爾比舒夏（Michel Aebischer）、法比安路達（Fabian Rieder）、魯賓華加斯（Ruben Vargas）
前鋒：比列安保路（Breel Embolo）