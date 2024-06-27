歐洲國家盃｜英荷闖關照捱轟 主帥反擊

兩支深受港人歡迎的球隊英格蘭與荷蘭，在歐國盃分組賽尾輪賽事，表現同樣令人失望；當中「三獅兵團」與斯洛文尼亞互交白卷，幸保首名出線闖入16強，並走入對手相對較弱的下線。備受批評的三獅主帥修夫基，賽後公開呼籲球迷要放下成見，全力支持球隊。

英格蘭3戰1勝2和，取得C組首名，闖入16強「下線」避開「上線」的強隊如西班牙、德國、法國及葡萄牙；下戰將鬥D組第3的荷蘭或E組第3球隊，假如晉級，8強對手將是意大利或瑞士，晉級路途相對好走。

對於在賽後被部分球迷喝倒采，甚至有人向他投擲啤酒杯，修夫基表示：「我明白大家的情緒，但針對我，總好過針對球隊。現時的環境絕不尋常，我從沒見過有球隊出線後遭到同樣對待。我感謝支持我們的球迷，也非要當沒事發生，但最重要是球迷支持球隊，我們需要大家的力量。」英軍今場僅4次中目標射門，3戰只入2球。隊長哈利卡尼認為球隊今場表現已有改善，並已達成賽前目標以首名出線。