歐洲國家盃｜荷蘭大勝冰島四蛋　法蘭基迪莊因傷退隊

荷蘭在歐洲國家盃前再大勝一仗，球隊在熱身賽以4:0擊敗冰島，在歐國盃前的熱身賽兩連勝。不過球隊卻同時帶來壞消息，隊中的巴塞隆拿中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），確定因傷退隊，暫未有公布替代人選。
今季在巴塞受傷患影響的迪莊，因為足踝的問題而確定未能出戰今夏的歐國盃。據外國媒體表示，這位26歲的中場在周日（9日）嘗試跟隨球隊進行操練，但在訓練後經過檢驗後，在周一確定無法場趕及在決賽周期間復出。荷蘭主帥的朗奴高文（Ronald Koeman）在接受當地電視台表示：「檢查後顯示他還未做到可以做的事。他的足踝在每次訓練後都有反應。因此得出個結合是他將在未來3星期內不能處於100%的狀況。我已開始想對波蘭的比賽，並會是一場艱難的事。」
迪莊足踝傷患勢難決賽周復出
迪莊就在社交媒體表示對錯失歐國盃的機會感失望：「我們在過去幾星期已做盡所有可能的事，然而不幸是我的足踝需要多點時間。代表國家出戰決賽周，穿上橙色的球衣，唱着國歌及感受全國的支持是夢想也是最高的榮譽。不過現在我就如整個橙衣軍團一樣會在場邊為球隊打氣。」
至於荷蘭在最後的一場熱身賽，就繼續交出表現。他們在主場面對剛擊敗英格蘭的冰島，先憑沙維西蒙斯（Xavi Simons）上半場建功，為橙衣軍團領先。下半場華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）與當耶爾馬倫（Donyell Malen）分別各建一功，加上韋格賀斯（Wout Weghorst）補時「埋齋」，協助荷蘭以4:0大勝，連續兩場熱身賽都以這比數取勝。