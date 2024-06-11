歐洲國家盃｜荷蘭大勝冰島四蛋　法蘭基迪莊因傷退隊

荷蘭在歐洲國家盃前再大勝一仗，球隊在熱身賽以4:0擊敗冰島，在歐國盃前的熱身賽兩連勝。不過球隊卻同時帶來壞消息，隊中的巴塞隆拿中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），確定因傷退隊，暫未有公布替代人選。

今季在巴塞受傷患影響的迪莊，因為足踝的問題而確定未能出戰今夏的歐國盃。據外國媒體表示，這位26歲的中場在周日（9日）嘗試跟隨球隊進行操練，但在訓練後經過檢驗後，在周一確定無法場趕及在決賽周期間復出。荷蘭主帥的朗奴高文（Ronald Koeman）在接受當地電視台表示：「檢查後顯示他還未做到可以做的事。他的足踝在每次訓練後都有反應。因此得出個結合是他將在未來3星期內不能處於100%的狀況。我已開始想對波蘭的比賽，並會是一場艱難的事。」