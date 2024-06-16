歐洲國家盃｜荷蘭韋格賀斯後備建奇功　反勝波蘭先取3分

在熱身賽表現甚佳的荷蘭，卻在歐洲國家盃的首戰對波蘭先落後，不過後備入替的韋格賀斯（Wout Weghorst）末段建功，為荷蘭以2:1反勝波蘭，在驚險下取得3分。

雖然在賽前有兩個傷兵而要換人，不過荷蘭在熱身賽仍然連續兩場贏4:0，然而這無法反映出荷蘭的實力。在首場的分組賽面對缺少了射手利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）的波蘭，先領先的卻還是波蘭，波蘭的角球攻勢，由布克沙（Adam Buksa）的頭槌頂入，16分鐘荷蘭先落後。意外地先失守的荷蘭之後強攻，但波蘭的反擊也有威脅。直到29分鐘，加普（Cody Gakpo）才為荷蘭追平1:1。半場雙方各一言和。