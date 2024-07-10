歐洲國家盃｜荷蘭「濕滯」火車班次遭取消　對英格蘭賽前要急轉飛機

早前香港有網民就批評德國的火車非常不準時，但估不到最新的受害者是歐洲國家盃的四強份子荷蘭。橙衣軍團原定周二（9日）晚前往多蒙特備戰，不過因為火車的誤點，球隊一度滯留沃爾夫斯堡的火車月台，最後要由警察護送，緊急從機場坐飛機飛往多蒙特，而球隊也錯過在多蒙特的一節訓練。 德國的火車班次問題早已不是新聞，只是沒想過在歐洲國家盃這樣的大賽也影響參賽隊伍的移動。荷蘭今屆賽事選擇在德國中部沃爾夫斯堡作為訓練的基地，而今場對英格蘭的四強，就在德國西部靠近荷蘭的多蒙特舉行。然而荷蘭隊原定乘坐在周二下午4時開出的火車，從沃爾夫斯堡坐火車到多蒙特，卻因為線路繁忙而被取消，結果他們被滯留月台。之後當局安排警察為荷蘭隊開路前往機場，乘搭緊急航班。

荷蘭隊也錯過了原定在周二晚7時45分在球場舉行的賽前記者會，並需要改用視像會議取代，而球隊也錯過了在場內練習及熟悉場地的機會，因為他們的飛機在當地時間夜晚8時20分才起飛，荷蘭抵達當地酒店已經是夜晚的9時35分。歐洲足協在今屆曾作出指引，指示球隊需要減少乘坐飛機讓賽事更符合環保要求。 兩隊主帥稱影響不大 在接受歐洲足協的賽前訪問，主帥朗奴高文（Ronald Koeman）未有埋怨：「這不是問題，我們下午有好好的休息，我們在飛機也只是30分鐘，抵達酒店後，我們可以休息一夜。」而對於比賽，他表示：「我們知道兩隊之間的距離不大，在我而言只是50:50。不過我們需要完美的表現才能贏，我們知道他們有個人質素，不過兩隊都真的很強，這會是一場很好的決鬥。」