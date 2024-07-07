歐洲國家盃最後一場8強，土耳其憑亞卡甸頭槌破網半場領先1：0，荷蘭下半場強攻，6分鐘內連入兩球，最終以2：1反勝晉級，20年後再闖4強。荷蘭將與英格蘭爭入決賽。

荷蘭開賽入局較快，迪比甫開賽就有射門機會，但跣腳下射高。站穩陣腳的土耳其在35分鐘先入球，左路角球無人接應，皮球溜到右路的艾達古拿腳下，他傳中予門前的亞卡甸迎頂破網。荷蘭上半場攻門質責一般，4射0中目標，暫時以0：1落後。

荷蘭半場換入韋格賀斯，50分鐘他頭槌二傳予迪比，但後者來遲一步，慢鏡重播可見韋格賀斯有越位之嫌。荷蘭強攻不果，差點再失球，但土耳其艾達古拿操刀罰球擦外柱，耶迪斯65分鐘的遠射又被華布根化解。

荷蘭相隔20年再入4強

荷蘭終於在70分鐘扳平，一次短角球攻勢，迪維積接應右路傳中頂入。6分鐘後，加普後上力壓對方守將，逼得穆度亞擺烏龍，荷蘭反超前2：1。土耳其隨即連環換人加強攻力，多次攻門極具威脅，但未能將皮球送入網窩。最終荷蘭以2：1擊敗土耳其晉級，他們對上一次殺入4強已是2004年。荷蘭將於英格蘭爭決賽席位。