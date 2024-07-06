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體育
2024-07-06 02:18:52

歐洲國家盃｜葡萄牙大戰法國正選陣容出爐　C朗麥巴比上演新舊球王大戰（即時更新）

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C朗拿度有望打破歐國盃入球紀錄。（美聯社）

C朗拿度有望打破歐國盃入球紀錄。（美聯社）

歐洲國家盃8強焦點戰，葡萄牙將大戰法國。2隊正選陣容出爐，其中基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）都以正選上陣。

葡萄牙正選陣容：

門將：迪奧高哥斯達（Diogo Costa

後衛：祖奧簡斯路（Joao Cancelo）、魯賓戴亞斯（Ruben Dias）、比比（Pepe）、紐奴文迪斯阿歷山大     Nuno Mendes

中場：域天拿（Vitinha）、祖奧包連夏（Joao Palhinha）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、拉菲爾利亞奧（Rafael Leao

前鋒：基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo

法國正選陣容：

門將：邁治蘭（Mike Maignan

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後衛：祖利斯古迪（Jules Kounde）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、威廉沙列巴（William Saliba）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez

中場：尼高路簡迪（N'Golo Kante）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、卡馬雲加（Eduardo Camavinga）、基沙文（Antoine Griezmann

前鋒：高路梅安尼（Randal Kolo Muani）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe

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