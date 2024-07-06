歐洲國家盃｜葡萄牙大戰法國正選陣容出爐　C朗麥巴比上演新舊球王大戰（即時更新）

歐洲國家盃8強焦點戰，葡萄牙將大戰法國。2隊正選陣容出爐，其中基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）都以正選上陣。
葡萄牙正選陣容：
門將：迪奧高哥斯達（Diogo Costa）
後衛：祖奧簡斯路（Joao Cancelo）、魯賓戴亞斯（Ruben Dias）、比比（Pepe）、紐奴文迪斯阿歷山大 （Nuno Mendes）
中場：域天拿（Vitinha）、祖奧包連夏（Joao Palhinha）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）
前鋒：基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）
法國正選陣容：
門將：邁治蘭（Mike Maignan）
後衛：祖利斯古迪（Jules Kounde）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、威廉沙列巴（William Saliba）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）
中場：尼高路簡迪（N'Golo Kante）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、卡馬雲加（Eduardo Camavinga）、基沙文（Antoine Griezmann）
前鋒：高路梅安尼（Randal Kolo Muani）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）