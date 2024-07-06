歐洲國家盃｜葡萄牙法國90分鐘互無紀錄　比賽進入加時（即時更新）

歐洲國家盃8強焦點戰，由葡萄牙大戰法國。今場「新舊球王」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）都以正選上陣。雙方在法定時間90分鐘踢成0：0，比賽進入加時階段。
上半場戰情沉悶，雙方合共只能造出5次射門，僅有1次中目標埋門，預期入球（Expected Goal）更得可憐0.15。葡萄牙開賽早段較為受壓，法國先有迪奧靴南迪斯於左路禁區內文放一記冷戰，被迪奧高哥斯達雙槌救出；其後戰情進入膠著，僅有麥巴比的一次右路快放較有威脅。雙隊半場踢成0：0。
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下半場各錯自失黃金機會
換邊後葡萄牙先發動攻勢，般奴費南迪斯接應傳送，禁區內窄位起腳，被邁治蘭救出，祖奧簡斯路再補一腳，僅僅高出。
葡萄牙得勢不饒人，拉菲爾里奧於左路快放傳中，域天拿接應掃把腳一撞，再次過不了邁治蘭。
法國站穩陣腳後不甘示弱，先有高路梅安尼接應觀迪的傳送，半單刀後勁射，被魯賓戴亞斯瞓身截走。其後，後備入替的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）於右路快放，傳予無人看管的卡馬雲加起腳，僅僅斜出。最終在法定時間內兩隊互無紀錄，比賽進入加時。
葡萄牙正選陣容：
門將：迪奧高哥斯達（Diogo Costa）
後衛：祖奧簡斯路（Joao Cancelo）、魯賓戴亞斯（Ruben Dias）、比比（Pepe）、紐奴文迪斯阿歷山大 （Nuno Mendes）
中場：域天拿（Vitinha）、祖奧包連夏（Joao Palhinha）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）
前鋒：基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）
法國正選陣容：
門將：邁治蘭（Mike Maignan）
後衛：祖利斯古迪（Jules Kounde）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、威廉沙列巴（William Saliba）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）
中場：尼高路簡迪（N'Golo Kante）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、卡馬雲加（Eduardo Camavinga）、基沙文（Antoine Griezmann）
前鋒：高路梅安尼（Randal Kolo Muani）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）