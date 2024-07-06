歐洲國家盃｜葡萄牙法國90分鐘互無紀錄　比賽進入加時（即時更新）

歐洲國家盃8強焦點戰，由葡萄牙大戰法國。今場「新舊球王」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）都以正選上陣。雙方在法定時間90分鐘踢成0：0，比賽進入加時階段。

上半場戰情沉悶，雙方合共只能造出5次射門，僅有1次中目標埋門，預期入球（Expected Goal）更得可憐0.15。葡萄牙開賽早段較為受壓，法國先有迪奧靴南迪斯於左路禁區內文放一記冷戰，被迪奧高哥斯達雙槌救出；其後戰情進入膠著，僅有麥巴比的一次右路快放較有威脅。雙隊半場踢成0：0。