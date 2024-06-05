歐洲國家盃｜葡萄牙熱身賽輕取芬蘭　意大利悶和土耳其

在基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）仍未歸隊，葡萄牙就在歐洲國家盃的熱身賽，憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的梅開二度，以4:2輕取芬蘭。至於上屆冠軍的意大利，與另一支歐國盃球隊的土耳其「拍跳」，就以0:0握手言和。

在出戰歐國盃前，葡萄牙安排了3場友賽，不過C朗確定僅會在對愛爾蘭的比賽前歸隊。不過缺少C朗之下的葡萄牙，在進攻方面仍不缺「瓣數」。球隊在里斯本出戰，開賽17分鐘先由魯賓戴亞斯（Ruben Dias）接應角球的頭槌頂入領先。到補時階段，主隊的葡萄牙獲得12碼，由迪亞高祖達（Diogo Jota）操刀射入，半場葡萄牙手執兩球。