歐洲國家盃｜葡萄牙熱身賽輕取芬蘭　意大利悶和土耳其

在基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）仍未歸隊，葡萄牙就在歐洲國家盃的熱身賽，憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的梅開二度，以4:2輕取芬蘭。至於上屆冠軍的意大利，與另一支歐國盃球隊的土耳其「拍跳」，就以0:0握手言和。
在出戰歐國盃前，葡萄牙安排了3場友賽，不過C朗確定僅會在對愛爾蘭的比賽前歸隊。不過缺少C朗之下的葡萄牙，在進攻方面仍不缺「瓣數」。球隊在里斯本出戰，開賽17分鐘先由魯賓戴亞斯（Ruben Dias）接應角球的頭槌頂入領先。到補時階段，主隊的葡萄牙獲得12碼，由迪亞高祖達（Diogo Jota）操刀射入，半場葡萄牙手執兩球。
芬蘭落後三球追回兩球
換邊後般奴費南迪斯禁區頂的遠射貼柱入網，在56分鐘令葡萄牙拉開到3球。不過防線的放鬆，葡萄牙在72及76分鐘，被芬蘭的迪姆普基（Teemu Pukki）連入兩球追近。不過般奴在84分鐘再下一城，令葡萄牙還是得以4:2擊敗芬蘭，在熱身賽響頭炮。這亦是葡萄牙主帥馬天尼斯領軍13場以來的第12場勝仗。葡萄牙下一場熱身賽會對克羅地亞。
至於衞冕隊伍的意大利，就在主場面對同樣出戰歐國盃的土耳其。不過兩隊全場都未有破門之法，當中意大利雖然12次射門，但僅有2次中目標，至於土耳其也難破古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）的十指關，最終兩隊互交白卷，踢平0:0。