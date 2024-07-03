歐洲國家盃｜葡萄牙球迷衝入球場未能靠近C朗　更慘遭保安帶到通道毆打（有片）

今屆歐洲國家盃期間，葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）曾批評過保安漏洞影響球員安全。原因是不少球迷都為與偶像合照而闖入球場，當中其中一個目標人物是葡萄牙當家球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），而C朗因此也多數拒絕與他們合照，避免其他人仿傚，不過在16強的大戰有葡萄牙媒體發放片段，有球迷在被保安帶走期間，於球場通道內毆打。

在16強對斯洛文尼亞，C朗射失12碼後，在互射12碼又帶領球隊取勝。事後有球迷闖入球場，但已及時被保安拉住，未能接觸到C朗。然而在社交媒體上就流出一段疑為涉事球迷在被保安帶到通道的一段影片，影片清楚看到該球迷被多名穿上保安反光衣的人員制伏，當中有人掌摑該球迷，繼而出拳。在球迷倒地之後，有人更是用腳再繼續踢向有關球迷。在影片亦聽到有球迷疑在喝止保安繼續襲擊的聲音。