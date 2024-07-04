歐洲國家盃｜葡萄牙球迷遭保安毆打　德國警方稱會介入調查（有片/更新）

【7月4日更新】德國法蘭克福警方以及歐洲足協（UEFA）已就事件作出回應，法蘭克福警方表示已在調查涉事的片段。而歐洲足協在周三（3日）聲明回應：「留意到有關事件發生在葡萄牙對斯洛文尼亞比賽期間，有保安與球迷之間發生的事，並譴責任何暴力行為。有關事件現在由警察進行調查，歐洲足協不適宜作出評論，直至調查完結。」而法蘭克福警方就指，有關的職員是由歐洲足協聘用，他們留意到影片，並啟動調查。而歐洲的球迷組織發出聲明，要求歐洲足協嚴正處理，並禁止涉事人士不能再進入球場。

今屆歐洲國家盃期間，葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）曾批評過保安漏洞影響球員安全。原因是不少球迷都為與偶像合照而闖入球場，當中其中一個目標人物是葡萄牙當家球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），而C朗因此也多數拒絕與他們合照，避免其他人仿傚，不過在16強的大戰有葡萄牙媒體發放片段，有球迷在被保安帶走期間，於球場通道內毆打。

在16強對斯洛文尼亞，C朗射失12碼後，在互射12碼又帶領球隊取勝。事後有球迷闖入球場，但已及時被保安拉住，未能接觸到C朗。然而在社交媒體上就流出一段疑為涉事球迷在被保安帶到通道的一段影片，影片清楚看到該球迷被多名穿上保安反光衣的人員制伏，當中有人掌摑該球迷，繼而出拳。在球迷倒地之後，有人更是用腳再繼續踢向有關球迷。在影片亦聽到有球迷疑在喝止保安繼續襲擊的聲音。