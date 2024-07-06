德國20分鐘製造到首個中目標攻門，甘美治右路傳中予夏維斯迎頂，但被烏尼西蒙接實。但主隊上半場已有兩名後衛、魯迪格和大衛拉林領黃；其中，假如德國晉級，魯迪格將要缺陣。西班牙亦有拿洛文特在29分鐘被罰黃牌，同樣須在4強停賽。

今場首個攻勢來自西班牙，尼高威廉斯左路策動，在禁區內背住龍門接應的艾華路莫拉達第一時間回後予禁區頂的柏迪，但射門被德國門將紐亞沒收。至於德國的逼搶狠辣，其中卻奧斯兩記犯規均逃過黃牌，但其中一名「受害者」柏迪，在上半場8分鐘就因傷退下火線，由丹尼爾奧莫入替。

兩軍半場均有調動，西班牙換走有黃牌在身的拿洛文特，由拿祖費南迪斯入替；德國則有安特列治和科利安華迪斯，入替安利簡恩以及利萊辛尼。

下半場甫開賽，西班牙就獲得黃金機會，耶馬爾右路傳球，在小禁區背門攻的莫拉達一控隨即轉身，但狂抽一飛沖天。耶馬爾再一次在右路策動攻勢，接應換成後上的丹尼爾奧莫，他射地波收死視線被阻的紐亞，西班牙在51分鐘領先1：0。

德國變陣強攻 89分鐘戲劇扳平

落後的德國在56分鐘再有換人，由米圖斯達特和富克洛，入替根度簡和大衛拉林。變陣雙箭頭的德國，進攻變得較為直接，但多次兩邊傳中無果，較有威脅的一次，是接應傳中的夏維斯頭槌二傳，再由有越位之嫌的富洛克回後，禁區頂的安特列治第一時間射門，被烏尼西蒙救出。

德國在76分鐘差點憑兩名後備建奇功，科利安華迪斯右路傳地波，富洛克力壓拿祖費南迪斯、失去平衡下仍能射門，但皮球中柱彈出。德國在81分鐘再有黃金機會，烏尼西蒙開出龍門球被截，但夏維斯笠射高出。夏維斯5分鐘後接應罰球門前一頂，再被烏尼西蒙撲走。

但德國強攻終於獲得回報，甘美治接應傳中頭槌二傳，科利安華迪斯射遠柱破網，89分鐘扳平1：1。