歐洲國家盃｜西班牙惡鬥克羅地亞　莫迪歷專注國家隊拒談球會未來

莫迪歷：我知道自己在球場沒多少時間 自2006年隨「格仔軍」出戰世界盃，今次已是他第9次的國際大賽，會否踢到第10個，他表示：「在我這年紀，已經只能想當下的每一日，不能想太遠。我知道自己在球場沒多少時間。我在職業生涯的末期。還有幾多我不知道。」 今場的對手西班牙，隊中的新星耶馬爾（Lamine Yamal）在莫迪歷首次出戰世界盃時仍未出世，他表示：「這讓我聽來很老了。不過我可以說的是，年齡不是問題，不論你年輕還是年長，最重要是在你在球場展示到甚麼。他在今季有很出色的表現，每個人都將他視為這支西班牙的最大威脅，他是非比尋常的潛力，還有很美妙的生涯在等着他。」

至於西班牙的主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）在賽前記者會就指，未確定耶馬爾會否上陣：「我想這最重要還是在足球方面，他們是很年輕的球員，特別是拉米（耶馬爾），他是個有才華洋溢的小孩，只有天選之人才可以擁有。我想說他們要感謝上帝給予這份禮物，很少球員有這能力的。」 西班牙主帥指未確定耶馬爾會否上陣 他又指：「在對比賽的理解上，我們嘗試以平常的方式對待，不過也試着更謙卑地讓他可以有更好發展。因為如果一面對艱難處境，他可能會跌得很快，然後面臨巨大的批評。這在球會也如是。我們嘗試加強從球會的培訓，他們是特別的球員，所以他們會有不同的對待。」 富安迪又指：「不過在那些位置，費倫（托利斯，Ferran Torres）和艾約斯（佩雷斯，Ayoze Perez）在訓練時都很出色，所有人狀態都很好並已經做好準備。可能你會覺得拉米和尼高（威廉斯，Nico Williams）明日理所當然地上陣，對他們沒有上陣感驚訝，但我不會。」