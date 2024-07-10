歐洲國家盃｜西班牙球迷走入球場Selfie　連累莫拉達被保安撞傷

今屆歐洲國家盃的保安問題，從開賽前已不時有球迷走入球場，目標是要與球星們合照。在分組賽時葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）已公開稱對球員造成危險，而危害還真的發生。在西班牙擊敗法國的四強賽後，有西班牙球迷走入球場希望與球員合照，期間一名保安撞上的西班牙前鋒的艾華路莫拉達（Alvaro Morata），令他一度表現痛苦。
在西班牙與法國的賽後，西班牙隊一行人前往看台邊向球迷致謝，當中31歲的隊長莫拉達站在最前，期間一名球迷衝入球場與保安追逐，並拿出手機在西班牙一眾球員面前自拍，不過一名穿白色背心的保安在上前捉走球迷時，疑因為站不穩跌倒，並踢中了莫拉達。莫拉達其後表現痛楚地摸着右腳及檢視膝蓋。
西班牙主帥稱無大礙
西班牙主帥的迪拉富安迪（Luis de la Fuente）在賽後的記者會有提到莫拉達的事，他表示莫拉達在「極度興奮的時刻」被球迷撞到，又指不認為有甚麼大礙。不過莫拉達的傷勢迪拉富安迪未有交代，但決賽將在周日才舉行。莫拉達在今屆賽事為西班牙5次正選上陣及取得1球，今場他在76分鐘時被換走。
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El de seguridad se ha cargado a Morata. pic.twitter.com/HAzaCNjcKu— Ibai (@IbaiLlanos) July 9, 2024