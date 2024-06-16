歐洲國家盃｜西班牙輕鬆大勝克羅地亞　耶馬爾破紀錄兼有助攻

擁有三支傳統勁旅西班牙、意大利、克羅地亞的B組，賽前被稱為「死亡之組」，由西班牙與克羅地亞的對陣揭開戰幕，最終「狂牛軍團」憑著艾華路莫拉達（Alvaro Morata）、法比安彭拿（Fabian Ruiz），以及丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）各入一球，以3:0大勝「格仔軍團」。而打破歐國盃史上最年輕上陣紀錄，年僅16歲的巴塞隆拿右翼耶馬爾（Lamine Yamal）今場亦有出色表現，交出一記助攻。

法比安彭拿一入球一助攻 西班牙全面控制戰局

兩軍開賽初段都比較保守，西班牙以一貫的控球戰術，頭10分鐘於控球權佔先。兩強對決，雙方都不敢過於進取，戰術以試探為主，首25分鐘兩軍僅合共錄得三次射門。

比賽於29分鐘迎來突破，西班牙隊長艾華路莫拉達接應中路法比安彭拿的「手術刀」直線，面對單刀冷靜左腳射入。

兩分鐘後「狂牛軍團」再入一球，上一球為隊友鋪橋搭路的法比安彭拿，接應隊友傳中，於中路禁區邊扭過兩名克羅地亞守衛，狂抽死角破網，為西班牙擴大領先優勢至2:0。