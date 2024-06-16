歐洲國家盃｜西班牙輕鬆大勝克羅地亞　耶馬爾破紀錄兼有助攻

歐國盃「死亡之組」開波！
擁有三支傳統勁旅西班牙、意大利、克羅地亞的B組，賽前被稱為「死亡之組」，由西班牙與克羅地亞的對陣揭開戰幕，最終「狂牛軍團」憑著艾華路莫拉達（Alvaro Morata）、法比安彭拿（Fabian Ruiz），以及丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）各入一球，以3:0大勝「格仔軍團」。而打破歐國盃史上最年輕上陣紀錄，年僅16歲的巴塞隆拿右翼耶馬爾（Lamine Yamal）今場亦有出色表現，交出一記助攻。
法比安彭拿一入球一助攻 西班牙全面控制戰局
兩軍開賽初段都比較保守，西班牙以一貫的控球戰術，頭10分鐘於控球權佔先。兩強對決，雙方都不敢過於進取，戰術以試探為主，首25分鐘兩軍僅合共錄得三次射門。
比賽於29分鐘迎來突破，西班牙隊長艾華路莫拉達接應中路法比安彭拿的「手術刀」直線，面對單刀冷靜左腳射入。
兩分鐘後「狂牛軍團」再入一球，上一球為隊友鋪橋搭路的法比安彭拿，接應隊友傳中，於中路禁區邊扭過兩名克羅地亞守衛，狂抽死角破網，為西班牙擴大領先優勢至2:0。
狂牛停不了 半場狂攻領先三球
其後克羅地亞有一次黃金機會，曼城左閘加華度爾（Josko Gvardiol）傳中，皮球於門前掠過，貝迪馬（Ante Budimir）未能趕及「加一腳」射入網。
反觀西班牙愈踢愈順，上半場補時最後階段創下歐國盃最年輕上陣紀錄的16歲小將耶馬爾，丹尼爾卡華積門前一射破網，西班牙僅以半場時間便領先三球。
洛迪走甩紅牌有運 克羅地亞慘食詐糊
下半場戰情一度膠著，直至洛迪（Rodri）於78分鐘於禁區內犯天條，於空門情況之下侵犯克羅地亞前鋒柏高域（Bruno Petkovic）。英籍球證奧利華（Michael Oliver）向這名曼城防中出示黃牌，兼判罰十二碼，之後聆聽視像助理裁判（VAR）的意見後，決定維持原判。柏高域主理極刑卻被西班牙門將烏尼西蒙（Unai Simon）救出，但比列錫（Ivan Perisic）衝入禁區並傳中予柏高域射入。然而，經過VAR觀看重播後，發現有克羅地亞球員在柏高域未射十二碼前便衝入禁區，故改判入球無效。這一連串的十二碼事件奇情至極，可謂下半場的最大亮點。
西班牙順利以3:0大勝克羅地亞，賽後法比安彭拿成為這場比賽的官方最佳球員，這名效力巴黎聖日耳門的中場接受訪問時透露助攻艾華路莫拉達非僥幸：「莫拉達賽前經常跟我說，嘗試交出直線予他。他擁有擺脫防守的能力，今場我傳給他，他的控球射門都是一絕。」除了助攻，今場他都有入球進帳，「非常榮幸可以為西班牙入球，在歐國盃這種大賽，每日你都需要專注。我會將迎來另一場苦戰，下場會對陣意大利，我們要踢出本色，繼續專注，再贏一場將會對我們非常重要。」大勝一場過後，「狂牛軍團」暫時排在B組榜首。