歐洲國家盃｜西班牙鬥法國正選陣容出爐　最強矛盾大戰即將上演

歐國盃4強首場賽事，西班牙鬥法國正選名單出爐！西班牙方面，丹尼爾奧莫（Dani Olmo）取代要受傷的柏迪（Pedri）任正選；而丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）上場領紅停賽，今場由捷西斯拿華斯（Jesus Navas）擔正。

法國方面，今場收起了指揮官基沙文（Antoine Griezmann），改派了奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）。此外，拉比奧特（Adrien Rabiot）亦取代了卡馬雲加（Eduardo Camavinga），望能改善進攻疲弱的問題。