歐洲國家盃｜西班牙鬥法國正選陣容出爐　最強矛盾大戰即將上演

歐國盃4強首場賽事，西班牙鬥法國正選名單出爐！西班牙方面，丹尼爾奧莫（Dani Olmo）取代要受傷的柏迪（Pedri）任正選；而丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）上場領紅停賽，今場由捷西斯拿華斯（Jesus Navas）擔正。
法國方面，今場收起了指揮官基沙文（Antoine Griezmann），改派了奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）。此外，拉比奧特（Adrien Rabiot）亦取代了卡馬雲加（Eduardo Camavinga），望能改善進攻疲弱的問題。
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西班牙正選陣容：
門將：烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：捷西斯拿華斯（Jesus Navas）、拿祖費南迪斯（Nacho）、拿樸迪（Aymeric Laporte）、古古列拿（Marc Cucurella）
中場：洛迪卡斯簡迪（Rodri）、法比安彭拿（Fabian Ruiz）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
前鋒：耶馬爾（Lamine Yamal）、艾華路莫拉達（Alvaro Morata）、尼高威廉斯（Nico Williams）
法國正選陣容：
門將：邁治蘭（Mike Maignan）
後衛：祖利斯古迪（Jules Kounde）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、威廉沙列巴（William Saliba）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）
中場：尼高路簡迪（N'Golo Kante）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、拉比奧特（Adrien Rabiot）
前鋒：奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、高路梅安尼（Randal Kolo Muani）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）