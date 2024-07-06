歐洲國家盃8強開波！打頭陣的西班牙大戰德國，上半場西班牙攻門較多，但未能射破德國大門，兩軍上半場暫時打成0：0平手。
另一場8強大戰、葡萄牙鬥法國，將緊接西德大戰後，於周六凌晨3時上演；這兩場的勝方，將會在4強對壘。
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歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
今場首個攻勢來自西班牙，尼高威廉斯左路策動，在禁區內背住龍門接應的艾華路莫拉達第一時間回後予禁區頂的柏迪，但射門被德國門將紐亞沒收。至於德國的逼搶狠辣，其中卻奧斯兩記犯規均逃過黃牌，但其中一名「受害者」柏迪，在上半場8分鐘就因傷退下火線，由丹尼爾奧莫入替。
德國20分鐘製造到首個中目標攻門，甘美治右路傳中予夏維斯迎頂，但被烏尼西蒙接實。但主隊上半場已有兩名後衛、魯迪格和大衛拉林領黃；其中，假如德國晉級，魯迪格將要缺陣。西班牙亦有拿洛文特在29分鐘被罰黃牌，同樣須在4強停賽。
西班牙上半場8次攻門4中目標，德國3射3中，但兩軍暫時互無紀錄，半場0：0言和。
西班牙正選名單：
門將：23烏尼西蒙（Unai Simón） ；
後衛：2丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）、3拿洛文特（ Le Normand）、14拿樸迪（Laporte）, 24古古列拿（Marc Cucurella）;
中場：16洛迪卡斯簡迪（Rodri）、8法比安彭拿（Fabián Ruiz）、20柏迪（Pedri）；
前鋒：19耶馬爾（Yamal）、7艾華路莫拉達（Morata）、17尼高威廉斯（Nico Williams）
德國正選名單：
門將：1紐亞（Manuel Neuer）；
後衛：6甘美治（Joshua Kimmich）、2魯迪格（Antonio Rudiger）、4莊拿芬泰希（Jonathan Tah）, 大衛拉林（David Raum）；
中場：25安利簡恩（Emre Can）、8卻奧斯（Toni Kroos）、10穆斯亞拿（Jamal Musiala）、21根度簡（Ilkay Gundogan）、19利萊辛尼（Leroy Sane） ；
前鋒：7夏維斯（Havertz）