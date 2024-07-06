另一場8強大戰、葡萄牙鬥法國，將緊接西德大戰後，於周六凌晨3時上演；這兩場的勝方，將會在4強對壘。

今場首個攻勢來自西班牙，尼高威廉斯左路策動，在禁區內背住龍門接應的艾華路莫拉達第一時間回後予禁區頂的柏迪，但射門被德國門將紐亞沒收。至於德國的逼搶狠辣，其中卻奧斯兩記犯規均逃過黃牌，但其中一名「受害者」柏迪，在上半場8分鐘就因傷退下火線，由丹尼爾奧莫入替。

德國20分鐘製造到首個中目標攻門，甘美治右路傳中予夏維斯迎頂，但被烏尼西蒙接實。但主隊上半場已有兩名後衛、魯迪格和大衛拉林領黃；其中，假如德國晉級，魯迪格將要缺陣。西班牙亦有拿洛文特在29分鐘被罰黃牌，同樣須在4強停賽。

西班牙上半場8次攻門4中目標，德國3射3中，但兩軍暫時互無紀錄，半場0：0言和。