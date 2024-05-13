歐洲國家盃｜通行證優惠價$580 陳肇麒劉學銘齊睇好英格蘭 COLLAR任大使

歐洲國家盃2024將在6月13日凌晨3時上演揭幕戰，Now TV今日舉行記者會宣布取得香港獨家直播權，將在618、619台全程直播51場賽事。而今屆由女團COLLAR任Now TV歐洲國家盃大使，加上AR Lens手機應用程式送出5萬張以上優惠，盼全城睇波帶旺人流。
陳肇鈞︰留意死亡B組
Now TV連續5屆取得歐洲國家盃獨家播映權，球迷可透過Now TV機頂盒及Now TV應用程式在電視、智能電視、手機、電腦、平板電腦收看51場歐洲國家盃直播。除了丘健威、劉舜文、鄭兆聰、陳葦如、梁冠聰等資深評述員任旁述外，今屆會新增688台，由阿鵬、專家Dickson、藍仔頭、KK關珮姿、李佩芝等提供比賽數據及分析。
陳肇鈞指要留意死亡B組︰「西班牙一直都很欣賞，意大利為衛冕盟主，加上克羅地亞及阿爾巴尼亞，形勢難料。而且西班牙及意大利出名多靚仔，就算女球迷也不容錯過。」Philip指自己不會支持任何一隊，因為只有香港足球隊會用「支持」兩字，其他球隊會以欣賞角度收看Now TV。
陳肇麒盼哈利卡尼破無冠宿命
劉學銘指自己一直喜歡說話，歐洲國家盃正好發揮自己專長。說到今屆大熱，學銘指自己是英格蘭球迷，希望可以見證愛隊以統治級表現封王。而陳肇麒指講波唯一最有難度是又長又難記的球員名，但相信可以克服到。陳七與劉學銘一樣，認為英格蘭最有機會捧起歐洲國家盃︰「英格蘭球員大熟大勇，而隊長哈利卡尼（Harry Kane）一直都沒有冠軍命，希望今次可以一破宿命。」陳肇麒認為擁有麥巴比等好手的法國足球隊是另一熱門球隊。
COLLAR成員對足球認識不淺，Ivy So蘇雅琳曾經到香港大球場撐香港足球，而芯駖更指莫迪歷（Luka Modric）球味十足，今屆或是偶像最後一屆。而Gao沈貞巧、Marf邱彥筒、Winka陳泳伽異口同聲力撐法國王牌前鋒麥巴比。球迷可透過AR Lens手機應用程式領取超過5萬份「EURO Everywhere優惠」，享受最少400間食肆、酒店、酒吧等商戶消費著數。指定客戶新申請、續約或加購指定承諾期之服務計劃更可六折優惠優680港元訂購賽事通行證（正價980港元）。