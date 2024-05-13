歐洲國家盃｜通行證優惠價$580 陳肇麒劉學銘齊睇好英格蘭 COLLAR任大使

歐洲國家盃2024將在6月13日凌晨3時上演揭幕戰，Now TV今日舉行記者會宣布取得香港獨家直播權，將在618、619台全程直播51場賽事。而今屆由女團COLLAR任Now TV歐洲國家盃大使，加上AR Lens手機應用程式送出5萬張以上優惠，盼全城睇波帶旺人流。

陳肇鈞︰留意死亡B組

Now TV連續5屆取得歐洲國家盃獨家播映權，球迷可透過Now TV機頂盒及Now TV應用程式在電視、智能電視、手機、電腦、平板電腦收看51場歐洲國家盃直播。除了丘健威、劉舜文、鄭兆聰、陳葦如、梁冠聰等資深評述員任旁述外，今屆會新增688台，由阿鵬、專家Dickson、藍仔頭、KK關珮姿、李佩芝等提供比賽數據及分析。

陳肇鈞指要留意死亡B組︰「西班牙一直都很欣賞，意大利為衛冕盟主，加上克羅地亞及阿爾巴尼亞，形勢難料。而且西班牙及意大利出名多靚仔，就算女球迷也不容錯過。」Philip指自己不會支持任何一隊，因為只有香港足球隊會用「支持」兩字，其他球隊會以欣賞角度收看Now TV。