歐洲國家盃｜陳肇麒韋拿上身？陳偉豪化身卻奧斯 K11 MUSEA終極主場騷腳法

歐洲國家盃2024即將開鑼，adidas推出比賽球衣和歐國盃2024比賽專用足球 FUSSBALLLIEBE，亦特別於K11文化藝術區Victoria Dockside内的K11 MUSEA設立大型球迷打氣區「adidas終極主場」，日前邀請到兩名著名香港足球員騷腳法，陳肇麒踢法似韋拿？陳偉豪則脾穿上德國隊8號卻奧斯球衣。
2024年6月14日至6月26日期間，在K11文化藝術區Victoria Dockside内的K11 MUSEA地下 Promenade設置全港獨家「adidas終極主場」活動與公眾一同慶祝歐國盃。活動分為四部份，當中最矚目的為「巨型打氣看台」，由超震撼的仿真球迷組成，超過50個穿上adidas歐國盃勁旅球衣的模特兒組成強大陣容。
歐洲國家盃｜德國鬥蘇格蘭ViuTV免費直播 51場賽程及走線圖懶人包（附直播連結）
射門挑戰設獎品 足球迷不容錯過
「巨型打氣看台」旁邊亦設有為FUSSBALLLIEBE – 巨型歐國盃2024比賽專用足球，巨型FUSSBALLLIEBE足球直徑達2 米，為真實比賽用足球的特大模型，讓球迷可以細心欣賞本年度的比賽專用足球的設計細節，特意在此活動內展出，機會難得。
活動區設有兩個活動。「球星咭製作體驗」讓adiClub 會員可拍照並製作屬於自己獨一無二的球員咭，球星咭是光栅卡設計，一面是球星的英姿，而另一面則是個人的相片，極具紀念價值。
另一互動區域為「YOU GOT THIS射門挑戰」，adidas 在此區域內準備了歐國盃2024比賽專用足球FUSSBALLLIEBE，讓參加者感受球星射門的真實感覺。遊戲攤位設計以adidas經典的速度型球鞋F50作主題。adidas 自2015年後宣布重新推出 F50，球迷們的引頸以待得到回應，此球鞋亦將在歐洲國家盃2024陪伴一眾球星大放異彩。「YOU GOT THIS射門挑戰」特設成功挑戰獎品，鼓勵大人和小朋友們放膽參與，挑戰準繩度同時讓自己感受足球的樂趣。
- 「終極主場」開放日期和時間：2024年6月14至26日 中午12時至下午8時
- 「球星咭製作體驗」體驗活動開放日期和時間：2024年6月15 、16 、22 及23日 下午2時至6時
- 「YOU GOT THIS 射門挑戰」開放日期和時間：2024年6月14至26日 中午12時至下午8時
陳偉豪捧德國 陳七撐西班牙
傳媒體驗日邀請到香港兩大足球名將陳肇麒及陳偉豪出席，二人更即席展現腳法，齊齊參與「YOU GOT THIS射門挑戰」，陳肇麒更一射入網，現場傳媒紛紛拍手讚好。兩位名將對於製作球星咭甚有興趣，即場影低靚仔照片製作屬於他們獨一無二的球員咭，陳肇麒更多拍幾張球員咭贈予現場傳媒，玩得甚為投入。
對於四年一度舉行的歐洲國家盃，陳偉豪直言睇好德國會捧盃，全因德國隊過往大賽表現穩定：「踢大賽講求經驗及穩定，比班底更為重要，加上德國球員實力平均又夠機動性，最重要他們有主場之利。」至於陳肇麒則大唱反調，力撐球員實力平均的西班牙，更看好球隊隊長莫拉達拿下神射手，「西班牙實力平均，畢竟踢國家隊是講求團結，要全隊踢出實力才強，只有一位球員強但其他隊友配合不了是不行的。」
位於K11 MUSEA 三樓303B的adidas專門店，於活動期間特設K11 MUSEA限定獨家貨品發售，包括三款預先印備球員名字/號碼及歐國盃比賽臂章的精選比賽球衣，即買即著，無需等候！
K11 MUSEA 專門店限定獨家貨品
-
德國 2024 主場球衣連印字 #8 KROOS及歐洲國家盃臂章
-
西班牙 2024 主場球衣連印字 #20 PEDRI及歐洲國家盃臂章
-
意大利 2024 主場球衣連印字 #14 CHIESA及歐洲國家盃臂章（意大利專用）