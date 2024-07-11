歐洲國家盃｜10年前於第六級聯賽打滾　屈堅斯：「等咗呢個機會好耐！」

由業餘球會小將，及至國家英雄。這十年一路走來，著實不易。難怪賽後屈堅斯都不禁大嘆：「我等了這個機會很久了……」

以自己子女的生命發誓 屈堅斯：「劇本一早寫好」

在這場歐國盃四強中，英格蘭與荷蘭於90分鐘仍然打成1:1平手。正當所有球迷都以為比賽需要進入加時，臨完場前，後備入替的奧尼屈堅斯接應高爾彭馬（Cole Palmer）的傳送，於禁區內轉身後，射遠柱死角破網，領「三獅軍團」以2:1反勝荷蘭。

一個入球決定勝負，賽後屈堅斯榮獲官方本場最佳球員，接受訪問時不禁感觸，「我等了這個機會很久了，我花了很大努力才能來到這裡，慶幸我得到這個機會，而我亦都有好好把握。」

兩個後備入替的球員造就入球，屈堅斯透露當中細節，「我以我自己和子女的生命發誓，在我跟高爾彭馬等待被換入場時，我跟他說：『我們換入去後，你會助攻予我入球。』我知道一旦他（高爾彭馬）接到球後，他就會傳球給我。當我射門後見到皮球直飛死角，這真的是最美好的感覺。」