歐洲國家盃｜16強撼丹麥 德國主場好「細」界

歐國盃16強開打，東道主德國明晚在多蒙特尾場巧遇丹麥。德國近仗鋒力未算銳利，上仗僅逼和瑞士；遇上分組賽3戰全和、只失2球的丹麥，淘汰賽要取得大捷絕不容易，寧吼[2.5/3]「入球」細盤(球賽編號FB8638，6月30日03:00 開賽)。 德國在揭幕戰大炒半場前剩10人應戰的蘇格蘭，後者最終1分包尾出局，主隊贏波戰績未可盡信。前仗遇上實力平平的匈牙利，德國憑穆斯亞拿、根度簡各建一功，贏來未現霸氣；到分組賽尾輪遇上瑞士，德國篤定出線仍排強陣，但結果踢來更狼狽，幸保1分，保住首名出線資格。



富克洛狀態更勝夏維斯 上仗補時階段頭槌扳平的中鋒富克洛，演出頗具威脅；奈何上陣時間不多，反而狀態轉沉的夏維斯，持續正選掛帥，亦令德國進攻點變得單調。中堅莊拿芬泰希累計黃牌夠數，今場自動停賽；幸好頂上的尼高舒洛達碧克，防守能力更強，主隊守力無損。 丹麥上屆以黑馬身分爆冷殺入4強，今屆分組賽3戰全和，演出無甚殺傷力，但卻韌力十足；縱然逼和英格蘭的入球功臣希祖文特，同樣因累積黃牌夠數要停賽，幸好球隊踢法整體，防線亦硬橋硬馬，影響不大。雙方對上6次交手，丹麥只嘗一敗，遇上東道主預期又會死守，入球應不會多。

瑞士意大利難分難解 16強頭場大戰，明晚先由瑞士在柏林遇上衛冕的意大利(球賽編號FB8637，6月30日00:00 開賽)。瑞士雖有右閘施雲韋迪馬停賽，但球隊實而不華，踢法機動；後防大將文路爾艾簡治、快馬比列安保路等主力，均有上佳演出。上屆，瑞士曾在16強淘汰法國，韌力十足，記憶猶新，今戰絕非陪跑。 對手意大利繼面對西班牙全程捱打後，上仗鬥克羅地亞亦要去到補時最後一刻，才由薩卡尼接應新星卡拉費奧利的致命傳送扳平；可惜，後者今戰停賽，邊路攻守勢必打折扣。意大利今屆演出暫時一般，要在法定時間內解決對手，難度極高，寧撐「讓球」瑞士[0/+0.5]下盤！