歐洲國家盃｜30年蘇格蘭球迷與兒子闖德撐愛隊　向學校請假理由為「教育之旅」

歐洲國家盃為四年一度的足球盛事，而對揭幕戰主角之一—蘇格蘭的球迷來說，意義卻遠大於此。
一位來自愛丁堡的父親將與兒子一起前往德國為蘇格蘭足球隊助威，他甚至為兒子向學校請假，稱這次旅行為「教育之旅」，認為帶兒子到德國觀戰將比留在學校學到更多。
首次與兒子並肩同行 齊撐蘇格蘭
這名父親名叫伊恩，48歲的他是一名導遊，支持蘇格蘭足球隊已長達30年。這個良好的「傳統」也傳承給12歲的兒子亞歷克斯，這次將是父子兩人首次一起到現場觀看大型國家大賽。
蘇格蘭近年不是國際大賽的常客，雖然在上屆歐國盃打入決賽周，但當時仍處於疫情時期，入場人數受到限制。對伊恩來說，上屆歐國盃並不算是真正的賽事，相反地，今次他們將會在無任何限制下，真正地享受純粹的足球。他說：「足球不只在於勝負，最重要的是你和誰一起感受。而自從蘇格蘭確定晉級的一刻起，我們就一直期待著這次旅行。」
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向學校請假 睇波之旅為「教育之旅」
向兒子的學校請假的電郵中，伊恩幽默地寫道：「此通知你們，亞歷克斯將從6月13日開始不上學，直到蘇格蘭在歐國盃被淘汰為止。我們將進行一次德國的教育之旅，參觀多個城市，研究只有蘇格蘭球迷才能體會到的極端情感起伏。」他更指出在回來後，兒子會完成一份詳細的報告。
這「教育之旅」迅速在網上熱爆，更引起愛丁堡議會的關注。一名發言人表示：「任何未經授權的缺席將根據議會的政策處理。」不過伊恩對此不以為然：「這次是亞歷克斯第五次到外地遊歷，之前從未有收過任何負面的回覆，但即使有，又如何？」
蘇格蘭足球隊於今屆歐國盃處於A組，揭幕戰將對東道主德國，同組還有匈牙利和瑞士。