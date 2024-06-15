歐洲國家盃｜30年蘇格蘭球迷與兒子闖德撐愛隊　向學校請假理由為「教育之旅」

歐洲國家盃為四年一度的足球盛事，而對揭幕戰主角之一—蘇格蘭的球迷來說，意義卻遠大於此。 一位來自愛丁堡的父親將與兒子一起前往德國為蘇格蘭足球隊助威，他甚至為兒子向學校請假，稱這次旅行為「教育之旅」，認為帶兒子到德國觀戰將比留在學校學到更多。

向學校請假 睇波之旅為「教育之旅」 向兒子的學校請假的電郵中，伊恩幽默地寫道：「此通知你們，亞歷克斯將從6月13日開始不上學，直到蘇格蘭在歐國盃被淘汰為止。我們將進行一次德國的教育之旅，參觀多個城市，研究只有蘇格蘭球迷才能體會到的極端情感起伏。」他更指出在回來後，兒子會完成一份詳細的報告。 這「教育之旅」迅速在網上熱爆，更引起愛丁堡議會的關注。一名發言人表示：「任何未經授權的缺席將根據議會的政策處理。」不過伊恩對此不以為然：「這次是亞歷克斯第五次到外地遊歷，之前從未有收過任何負面的回覆，但即使有，又如何？」 蘇格蘭足球隊於今屆歐國盃處於A組，揭幕戰將對東道主德國，同組還有匈牙利和瑞士。