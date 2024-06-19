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體育
2024-06-19 16:54:00

歐洲國家盃｜Adidas「終極主場」Pop-up 一系列活動為球隊打氣

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「巨型打氣看台」為球隊打氣

「巨型打氣看台」為球隊打氣

歐洲國家盃2024成為城中熱話，Adidas於尖沙咀K11 MUSEA設「adidas終極主場」，既有今屆歐國盃官方足球的巨型模型打卡，亦設「YOU GOT THIS射門挑戰」，足球迷不容錯過周末好去處。

50位穿上歐國盃球衣的假人

50位穿上歐國盃球衣的假人

足以展現各地球迷們的氣勢

Adidas為歐洲國家盃2024官方贊助商舉行了打氣活動，同時K11 MUSEA的adidas專門店會有限定獨家貨品發售，包括德國、西班牙及意大利的2024主場連印字及歐國盃臂章球衣販售。此外在K11外的海旁也設立了各種活動。打造了「巨型打氣看台」，50位穿上歐國盃球衣的假人，低排的兩側還有座位方便合照。強大的陣容展示了世界各地球迷的氣勢，將會是個打卡熱點！

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2米高的歐國盃專用球

2米高的歐國盃專用球

巨型歐國足球模型

「FUSSBALLLIEBE」是2024歐洲國家盃的專用足球的官方名字，名字寓意對足球的熱愛。設計理念是以黑色的翅膀形狀為主體，其他部分用不同色彩，包括藍色，橙色，綠色和紅色點綴，象徵了比賽的活力，球上也有各主辦城市的名稱和球場插圖，內有特別的技術用來輔助VAR的判決。活動的「巨型打氣看台」旁邊更設一座2米高的「FUSSBALLLIEBE」，建議大家可以細心欣賞足球上的圖案和花紋細節。

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不少人排隊挑戰射球 設有射門攤位和拍照相框

射門挑戰，添加活躍氣氛

除了靜態打卡部分，走到另外一面將會看到「YOU GOT THIS射門挑戰」攤位。球迷可以「落場」挑戰射門準確度，在女朋友面前大展身手。攤位中瞄準射進卡板中央的洞才算成功。現場有不少人排隊射球，等著挑戰自己，挑戰成功還能贏取adidas防水袋！

旁邊也設大型相框供各位球迷打卡，背景的球場草地能讓大家更好代入球場的氛圍。活動其中的一個期間限定特色攤位「adiClub專享 - 球星咭製作體驗」，在周末舉行。adiClub會員可以影相製作獨一無二球星卡，一共有4款，卡片的一面會是球星的英姿，另一面會是本人的個人照。這個獨一無二的卡片非常值得紀念。

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