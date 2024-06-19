歐洲國家盃｜Adidas「終極主場」Pop-up 一系列活動為球隊打氣

歐洲國家盃2024成為城中熱話，Adidas於尖沙咀K11 MUSEA設「adidas終極主場」，既有今屆歐國盃官方足球的巨型模型打卡，亦設「YOU GOT THIS射門挑戰」，足球迷不容錯過周末好去處。

50位穿上歐國盃球衣的假人

足以展現各地球迷們的氣勢 Adidas為歐洲國家盃2024官方贊助商舉行了打氣活動，同時K11 MUSEA的adidas專門店會有限定獨家貨品發售，包括德國、西班牙及意大利的2024主場連印字及歐國盃臂章球衣販售。此外在K11外的海旁也設立了各種活動。打造了「巨型打氣看台」，50位穿上歐國盃球衣的假人，低排的兩側還有座位方便合照。強大的陣容展示了世界各地球迷的氣勢，將會是個打卡熱點！

2米高的歐國盃專用球