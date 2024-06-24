歐洲國家盃｜B組生死鬥 意軍求穩「細」鬥克羅地亞

歐國盃分組賽今晚深夜同時間上演B組尾輪兩場賽事，焦點是克羅地亞鬥意大利，在萊比錫上演。意軍今場和波即可確保次名出線，難免謹慎；相反「格仔兵團」要搶3分，但卻無力主攻，「入球大細」[2.5]細盤值捧。(球賽編號FB8628，6月25日03:00開賽)
意大利上仗以0比1飲恨西班牙腳下，正如該隊主帥史巴列堤(Spalletti)所說，意軍在速度及體能上被比下去，但強調球員心理上絕無問題。意軍暫時兩戰3分，今場只要和波累積夠4分，已確保次名資格；以該隊的防守紀律及實力要達成目標問題不大。
「藍軍」人腳料不作大變動，前鋒施卡馬卡(Scamacca)上仗缺乏供應，有指費達歷高基艾沙(Chiesa)或會退居後備，改由列迪古(Retegui)頂上合組雙箭頭；相信防守上只要能保持集中，在門將基安盧基當拿隆馬(Donnarumma)帶領下，依然可靠。
魔笛最後一曲？
克羅地亞上仗完場前被阿爾巴尼亞逼和2比2，至今兩戰1分，今場贏波固然有機會攀上次席；一旦和波則要爭逐第三，並期望能取得4個小組最佳第3名一之的晉級資格，考驗球隊鬥志及決心。「格仔」老將中場莫迪歷(Modric)不可或缺，但問題是該隊在兩場分組賽老態畢呈，進攻效率差，鋒將布迪馬(Budimir)料會升正，卻未夠級數；防線兩仗失5球下，波拿蘇沙(Sosa)將取代上仗串演左閘的比列錫(Perisic)出戰，望能做好防守，再伺機反擊，預料今場比賽膠著時間居多，入球不會多。
西班牙輕裝有望演入球騷
另外，同組已穩奪首名的西班牙，將在杜塞爾多夫迎擊阿爾巴尼亞，「狂牛兵團」今場勢輪換陣容，費明盧比斯(Lopez)及費倫托利斯(Torres)等都會落場爭取表現；而中場洛迪卡斯簡迪(Rodri)因累積黃牌夠數要停賽。狂牛輕裝上陣下，球員質素仍高；面對兩戰已入3球，無畏無懼的阿爾巴尼亞，有望合演入球騷(球賽編號FB8627，6月25日03:00開賽)。