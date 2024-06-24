歐洲國家盃｜B組生死鬥 意軍求穩「細」鬥克羅地亞

歐國盃分組賽今晚深夜同時間上演B組尾輪兩場賽事，焦點是克羅地亞鬥意大利，在萊比錫上演。意軍今場和波即可確保次名出線，難免謹慎；相反「格仔兵團」要搶3分，但卻無力主攻，「入球大細」[2.5]細盤值捧。(球賽編號FB8628，6月25日03:00開賽)

意大利上仗以0比1飲恨西班牙腳下，正如該隊主帥史巴列堤(Spalletti)所說，意軍在速度及體能上被比下去，但強調球員心理上絕無問題。意軍暫時兩戰3分，今場只要和波累積夠4分，已確保次名資格；以該隊的防守紀律及實力要達成目標問題不大。