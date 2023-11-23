歐洲國家盃2024｜列歐國盃抽籤第3檔次 克羅地亞前路難行

2024年歐洲國家盃外圍賽分組賽階段圓滿結束，煞科日焦點落在D組最後一個直接出線決賽周席位，最後由在主場以1比0打敗阿美尼亞的克羅地亞奪得。有關決賽周分檔已經出爐，「格仔兵團」落入第3檔次，最壞情況是遇上意大利及丹麥，再加頂級種子隊的死亡之組；而威爾斯在附加賽對手，將在明晚從芬蘭、烏克蘭及冰島中抽出。

賽前排在D組次席的克羅地亞，最終憑前鋒布迪馬一箭定江山，以1比0小勝阿美尼亞，賽後以8戰16分排在小組次席；4分之差壓過威爾斯，令「格仔兵團」自2004年以來，每屆都成功都出線歐國盃決賽周。

