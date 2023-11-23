歐洲國家盃2024｜列歐國盃抽籤第3檔次 克羅地亞前路難行

2024年歐洲國家盃外圍賽分組賽階段圓滿結束，煞科日焦點落在D組最後一個直接出線決賽周席位，最後由在主場以1比0打敗阿美尼亞的克羅地亞奪得。有關決賽周分檔已經出爐，「格仔兵團」落入第3檔次，最壞情況是遇上意大利及丹麥，再加頂級種子隊的死亡之組；而威爾斯在附加賽對手，將在明晚從芬蘭、烏克蘭及冰島中抽出。
賽前排在D組次席的克羅地亞，最終憑前鋒布迪馬一箭定江山，以1比0小勝阿美尼亞，賽後以8戰16分排在小組次席；4分之差壓過威爾斯，令「格仔兵團」自2004年以來，每屆都成功都出線歐國盃決賽周。
意大利列第4檔次 或出現死亡之組
10個分組賽全數完結，20支小組首、次名連同東道主德國共21支球隊已鎖定決賽周資格，只餘3個席位要由附加賽決出。歐洲足協之後公布了在下月2日有關決賽周分組抽籤的檔次安排(見附表)，德國、葡萄牙、法國、西班牙、比利時及英格蘭同處第1檔次、第2檔次以丹麥及匈牙利最具名氣與實力，第3檔次則有包括克羅地亞、荷蘭與蘇格蘭等；第4檔次更有意大利、塞爾維亞、瑞士及3支透過附加賽出線球隊。換句說話，克羅地亞及荷蘭，隨時會躋身死亡之組。
克羅地亞主帥達歷表示：「恭喜我的隊員，打入決賽周就是成功，之後其他成績就是額外得着。外圍賽較我想像中難打，10月份的表現令我們備受壓力；但如今回想，也是對我們很好的經歷，讓大家走出舒適圈。」提到決賽周目標，達歷補充：「踢出自己水平，首要目標是在分組賽出線；如果我們想重演在俄羅斯及卡塔爾(世界盃)的佳績，必須做得更好。」克羅地亞在去年世盃決賽周奪得季軍。