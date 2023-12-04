歐洲國家盃2024｜西班牙意大利克羅地亞分組混戰　歐洲足協徹查背後怪聲

明年歐洲國家盃的決賽周分組賽，在日前完成抽籤。其中英格蘭抽得上籤，球隊被編入C組，面對只是丹麥、塞爾維亞及斯洛文尼亞，至於B組3支球隊實力都強勁，當中包括西班牙、意大利及克羅地亞，而外圍賽同組的荷蘭與法國又被抽入同組，與奧地利一同在D組對壘。另外，在抽籤期間出現怪聲，歐洲足協已表明會調查。 雖然附加賽的比賽要到明年3月才進行，不過決賽周已提前進行分組賽的抽籤。當中東道主德國當然被編入A組，而同組對手有蘇格蘭、匈牙利及瑞士。至於B組卻是實力較強且接近的3隊同組，西班牙、意大利及克羅地亞要競逐分組出線席位，而同組餘下的對手是阿爾巴尼亞。

英格蘭抽好籤 至於英格蘭就抽到好籤，同組對手分別是丹麥、塞爾維亞及斯洛文尼亞。而D組荷蘭與法國再次碰頭，同組還有奧地利及外圍賽A路線的出線隊伍，該路線會是威爾斯、波蘭、芬蘭或愛沙尼亞的勝出者。 賽事在明年6月14日展開，揭幕戰由德國對蘇格蘭。分組賽的前兩名可晉級16強，餘下6支的第3名之中，最佳成績4隊亦可以晉級，因此分組最多可有3隊晉身次圈。