歐洲國家盃2024｜西班牙意大利克羅地亞分組混戰　歐洲足協徹查背後怪聲

明年歐洲國家盃的決賽周分組賽，在日前完成抽籤。其中英格蘭抽得上籤，球隊被編入C組，面對只是丹麥、塞爾維亞及斯洛文尼亞，至於B組3支球隊實力都強勁，當中包括西班牙、意大利及克羅地亞，而外圍賽同組的荷蘭與法國又被抽入同組，與奧地利一同在D組對壘。另外，在抽籤期間出現怪聲，歐洲足協已表明會調查。
雖然附加賽的比賽要到明年3月才進行，不過決賽周已提前進行分組賽的抽籤。當中東道主德國當然被編入A組，而同組對手有蘇格蘭、匈牙利及瑞士。至於B組卻是實力較強且接近的3隊同組，西班牙、意大利及克羅地亞要競逐分組出線席位，而同組餘下的對手是阿爾巴尼亞。
英格蘭抽好籤
至於英格蘭就抽到好籤，同組對手分別是丹麥、塞爾維亞及斯洛文尼亞。而D組荷蘭與法國再次碰頭，同組還有奧地利及外圍賽A路線的出線隊伍，該路線會是威爾斯、波蘭、芬蘭或愛沙尼亞的勝出者。
賽事在明年6月14日展開，揭幕戰由德國對蘇格蘭。分組賽的前兩名可晉級16強，餘下6支的第3名之中，最佳成績4隊亦可以晉級，因此分組最多可有3隊晉身次圈。
惡作劇YouTuber承認搞事
另外，在抽籤進行期間，一度在背景出現怪聲，一名YouTuber事後承認是他在做惡作劇。在YouTube製作惡作劇影片的Daniel Jarvis在社交媒體承認是他透過電話，令抽籤期間出現怪聲，他表示：「聽着，這是我們，是我們做。我們走進了去，然後把一部電話放在那裡，我們之後打電話，就在歐洲國家盃抽籤時出現性愛叫聲。」
歐洲足協副秘書長馬捷迪（Giorgio Marchetti）就承認在抽籤時出現怪聲，但之後停止了。出席抽籤的英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）就表示：「我相信是一些惡作劇，不過很難確定是甚麼來。」在上一個球季的英格蘭足總盃直播，也曾出現過相似的惡作劇，當時直播的英國廣播公司需要為事件道歉。
2024年歐洲國家盃分組賽抽籤
A組：德國、蘇格蘭、匈牙利、瑞士
B組：西班牙、克羅地亞、意大利、阿爾巴尼亞
C組：斯洛文尼亞、丹麥、塞爾維亞、英格蘭
D組：附加賽A路線勝出者、荷蘭、奧地利、法國
E組：比利時、斯洛伐克、羅馬尼亞、附加賽B路線勝出者
F組：土耳其、附加賽C路線勝出者、葡萄牙、捷克