歐洲國家聯賽｜基沙文宣布退出國際賽　上月仍為法國披甲

法國前鋒的基沙文（Antoine Griezmann），在周一（30日）突然宣布退出國際賽事。這位2018年法國贏得世界盃冠軍隊成員，透過社交媒體公布有關消息。

33歲的基沙文，過去137次為法國國家隊效力，是法國史上第4高的代表數字，他為法國隊攻入44個國際賽入球。在2016年他為法國隊在歐洲國家盃中取得亞軍，並成為賽事的神射手，而之後他在2018年協助法國隊在世界盃決賽擊敗克羅地亞，當中他個人射入1個12碼，為法國第2次贏得世界盃冠軍，並當選決賽的最佳球員。