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體育
2023-12-21 18:28:43

歐洲法院裁定國際足協及歐洲足協　阻球會參與歐超聯屬違法

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歐超聯計劃因為歐洲法院判決或得到重生。(路透社)

歐超聯計劃因為歐洲法院判決或得到重生。(路透社)

兩年前受到歐洲足協（UEFA）及國際足協（FIFA）威脅制裁的歐洲超級聯賽，或者因為歐洲法院的最新判決而捲土重來。歐洲法院在今日（21日）作出裁決，指兩大足協「濫用其領導地位」阻止球會參與其他比賽，屬於違法。這一裁決意味歐超聯在訴訟中獲得勝利，並將令歐洲球壇產生變化。

2021年歐超聯成立時，UEFA及FIFA指控球會違規，並威脅對球會及球員作出制裁，令英超球會率先退出，並引發骨牌效應，賽事一度胎死腹中。不過歐超聯的公司A22經過2年與兩大機構的訴訟，在今日迎來好消息。因為作為歐洲最高的法院裁定有關的威脅違法。不過法院在判決也指出：「這不代表好像超級聯賽這些計劃，必須獲得批准。」

計劃成立的歐超聯或者會捲土重來。(路透社)

計劃成立的歐超聯或者會捲土重來。(路透社)

質疑兩大機構權力欠透明

歐洲法院在去年12月的初步報告，其實曾指UEFA及FIFA符合歐洲的競爭法例。然而這次的裁決，打擊兩大管治機構的權威。有關裁決的報告指，在有新賽事「可能加入市場」，兩大機構是應該確保他們的權力是「透明、客觀、非歧視和洽當」。報告指，兩大機構的權力不受有關條件的約束，因此他們被認定為濫用主導地位。

在有關的裁決之後，A22行政總裁列查特（Bernd Reichart）在社交媒體上指：「贏了存在的權利」。他指：「歐洲足協的壟斷結束了，足球是自由的。球會現在可以從制裁的威脅下，自由地決定他們的未來。」他再指：「給球迷：我們會提供免費直播所有歐超聯賽事。給球會：收入和一致的開支得到保障。」而A22亦準備稍後在馬德里舉行記者會。

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