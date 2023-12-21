歐洲法院裁定國際足協及歐洲足協　阻球會參與歐超聯屬違法

兩年前受到歐洲足協（UEFA）及國際足協（FIFA）威脅制裁的歐洲超級聯賽，或者因為歐洲法院的最新判決而捲土重來。歐洲法院在今日（21日）作出裁決，指兩大足協「濫用其領導地位」阻止球會參與其他比賽，屬於違法。這一裁決意味歐超聯在訴訟中獲得勝利，並將令歐洲球壇產生變化。

2021年歐超聯成立時，UEFA及FIFA指控球會違規，並威脅對球會及球員作出制裁，令英超球會率先退出，並引發骨牌效應，賽事一度胎死腹中。不過歐超聯的公司A22經過2年與兩大機構的訴訟，在今日迎來好消息。因為作為歐洲最高的法院裁定有關的威脅違法。不過法院在判決也指出：「這不代表好像超級聯賽這些計劃，必須獲得批准。」