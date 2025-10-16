歐洲球會討論增加至6個換人　稱減低球員工作負擔

各支歐洲頂級的球會在上星期於意大利舉行會議，當中討論到將現時比賽的5個換人名額增加至6人，以減少球員的工作負荷，並將球員的名單從25人增加至28人。
上星期在羅馬舉行了「歐洲球會會議」，當中包括曼城、曼聯、利物浦、阿仙奴以至諾定咸森林都有份出席。在有關會議內，雖然未有納入議題，不過球會間私下討論了將目前球隊的陣容由25人增至28人，同時將可以更換的人數，由現時5人增至6人。不過要作出更變，需要先向制訂足球規則的國際足球理事會（IFAB）建議。現時的5個換人名額在2020年因應疫情而在英超採用，之後雖然一度在疫後返回3個，不過最終還是加到5個，並在有球員疑頭部受傷下，可以再換多一人。增加至6個的換人名額，球會認為可以減輕球員的負荷，以及降低球員威脅「罷工」的情緒。
球員工會質疑增加名單用途
英國媒體指出，去季熱刺的艾治格雷（Archie Gray）與皇家馬德里的艾達古拿（Arda Guler）在球會及國家隊，被80次選入名單。當中格雷上陣了48次，以及為熱刺贏得歐霸盃，以及為英格藩U21贏得歐洲U21錦標。不過英國廣播公司（BBC）報道，英格蘭職業球員協會（PFA）的人士質疑28人名單的作用，他們認為其實增加了名單人數，無論有沒有上陣都不會改變球員在舟車勞頓等帶來的心理影響。
在今年6月，歐洲足協就聯同歐洲球會組織以及歐洲職業球員工會研究球員不同類型的傷患、提升球員表現及球員福祉的問題。根據國際職業球員協會（FIFPro）上月發表就球員比賽及旅程的研究，他們表示：「即使球員最終沒有上場，他們仍然必須身體力行，充分參與球隊的準備工作，做好心理準備，同時還要經常作客以及參與國際賽。因此，這些場合也是球員工作時間的一部份。」
後備球員入球比例增加
然而，增加換人名額可能對改變球隊的戰術及表現有幫助。據BBC報道，自2023年增至5個換人開始，後備球員入球數字有所增加。在英超「元年」的1992至93年賽季，後備球員入球數字只佔整體的4.7%。在2021至22年賽季，後備入球數字增至9.8%，在增至5個換人上限後，2023年後備入球數佔比已增至12.7%，去季後備球員更是在英超攻入16.1%的入球，是史上最高。而事實上，並非所有球會都會用足5個名額，自5個名額設定以來，英超球隊在聯賽用足5個只有43%，而在1995年起至疫情初期的2020年，會用足3個換人就有59%。