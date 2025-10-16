歐洲球會討論增加至6個換人　稱減低球員工作負擔

各支歐洲頂級的球會在上星期於意大利舉行會議，當中討論到將現時比賽的5個換人名額增加至6人，以減少球員的工作負荷，並將球員的名單從25人增加至28人。

上星期在羅馬舉行了「歐洲球會會議」，當中包括曼城、曼聯、利物浦、阿仙奴以至諾定咸森林都有份出席。在有關會議內，雖然未有納入議題，不過球會間私下討論了將目前球隊的陣容由25人增至28人，同時將可以更換的人數，由現時5人增至6人。不過要作出更變，需要先向制訂足球規則的國際足球理事會（IFAB）建議。現時的5個換人名額在2020年因應疫情而在英超採用，之後雖然一度在疫後返回3個，不過最終還是加到5個，並在有球員疑頭部受傷下，可以再換多一人。增加至6個的換人名額，球會認為可以減輕球員的負荷，以及降低球員威脅「罷工」的情緒。