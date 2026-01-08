歐洲籃球聯賽爆球隊欠薪　開賽7分鐘僅餘1球員令比賽腰斬

歐洲的一場籃球賽發生奇異事件，一支意大利球隊疑因為財困問題，在僅得5名球員上陣下，比賽隨後球員越來越少，最終有1名球員滿犯之下，在比賽僅7分鐘因為球隊上場球員僅1人而要腰斬比賽。

據外國媒體報詭，這是一場國際籃球協會（FIBA）的冠軍聯賽比賽。由意大利的特拉帕尼鯊魚對以色列的霍隆夏普爾，比賽之前特拉帕尼鯊魚就只有5名球員可用，然而隨着比賽的展開，其3名球員選擇停止繼續參賽。之後另一名球員隨後以壓迫對手而取得犯規，令他累積足夠犯規而被罰離場，最終只得1人在場上，裁判隨即腰斬比賽，當時霍隆球隊領先38:5。