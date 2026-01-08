歐洲籃球聯賽爆球隊欠薪　開賽7分鐘僅餘1球員令比賽腰斬

歐洲的一場籃球賽發生奇異事件，一支意大利球隊疑因為財困問題，在僅得5名球員上陣下，比賽隨後球員越來越少，最終有1名球員滿犯之下，在比賽僅7分鐘因為球隊上場球員僅1人而要腰斬比賽。
據外國媒體報詭，這是一場國際籃球協會（FIBA）的冠軍聯賽比賽。由意大利的特拉帕尼鯊魚對以色列的霍隆夏普爾，比賽之前特拉帕尼鯊魚就只有5名球員可用，然而隨着比賽的展開，其3名球員選擇停止繼續參賽。之後另一名球員隨後以壓迫對手而取得犯規，令他累積足夠犯規而被罰離場，最終只得1人在場上，裁判隨即腰斬比賽，當時霍隆球隊領先38:5。
這是冠軍聯賽的資格賽，原本是進行3場2勝，不過因為鯊魚的退賽，霍隆就取得晉級。雖然冠軍聯賽是FIBA在歐洲最高級別的球會級賽事，但因為與歐洲籃球聯賽的糾紛，主要的歐洲籃球勁旅，如巴塞隆拿、皇家馬德里、奧林比亞高斯、費倫巴治等都沒有參與。而據報道指，球隊仍繼續參與這場比賽，只是不想支付60萬歐元的罰款，而這支意大利球會因為財困就已經未有參與在周日的意大利聯賽。
Trapani Sharks came to their EuroCup game with just 5 players available.— Mid Range News (@TheMidRangeNews) January 6, 2026
After less than a quarter, 4 of them either got injured or fouled out.pic.twitter.com/Qs0zCPJ4WL