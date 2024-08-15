歐洲超級盃｜皇家馬德里輕取阿特蘭大　麥巴比首次上陣建功

新一個歐洲球季即將展開，在周三（14日）晚舉行的歐洲超級盃，上屆歐聯冠軍的皇家馬德里以2:0輕取歐霸盃冠軍的阿特蘭大，當中新加盟皇馬的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）更取得入球，為皇馬的新時代展開序幕。

在麥巴比加盟以後，擁有雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）以及恩歷克菲臘比（Endrick Felipe）等的年輕新星攻擊線更見齊整。在面對意甲堀起的新勢力阿特蘭大，半場雙方保持互無紀錄。然而下半場皇馬發力，先有雲尼斯奧斯禁區左路推落底線，橫傳在門前的費特歷高華維迪（Federico Valverde）撞入，在59分鐘皇馬取得領先。而68分鐘，比寧咸在推入禁區後，回傳後上的麥巴比射入，令皇馬拉開比數至2:0。皇馬最後亦保持這勝果完場。