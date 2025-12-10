歐洲足協通告最後期限　更多球隊或被禁參加歐洲賽

歐洲足協（UEFA）在周一（8日）發出通知，表明不會接納球隊同一擁有者參與同一賽事，並表示明年3月1日將是最後的期限，並且將不會延期，而球會的規避行為都不會受到接納。因此像水晶宮被歐洲賽降級的情況會增加。

在今年的時候，UEFA以水晶宮及法甲里昂屬同一擁有人為理由，將水晶宮由歐霸盃降級歐協聯，而其實愛爾蘭的杜希達聯及斯洛伐克的斯達里特亦被踢出歐協聯，3支球隊先後向國際體育仲裁法院（CAS）提出上訴而被駁回，並且令到UEFA相信他們具有法律基礎而不再放寬有關同集團或老闆的限制，以及不會作出特別待遇。因此UEFA表示明年3月1日將是擁有多支球會擁有人的最後限期，並指有關限制有必要性，因為需要球會清楚有關規定及為之後賽季做準備。