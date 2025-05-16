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體育
2025-05-16 11:54:00

歐洲金靴獎｜麥巴比沙拿差一分 基奧基尼斯能否保住第一？

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歐洲金靴獎｜麥巴比沙拿差一分 基奧基尼斯能否保住第一？

歐洲金靴獎｜麥巴比沙拿差一分 基奧基尼斯能否保住第一？

皇家馬德里雖然在今季尚餘兩場聯賽中已無太大爭奪目標，但只要身體許可，麥巴比（Kylian Mbappe）勢必會打足餘下180分鐘。這名法國前鋒在登陸西班牙首季，便全力爭奪歐洲金靴獎與西甲神射手獎。

周三晚對陣馬略卡的比賽中，麥巴比射入扳平一球，令他今季入球總數增至40球，刷新皇馬史上前鋒處子季的最佳入球紀錄。麥巴比在國家打吡前，於西甲神射手落後利雲度夫斯基（Robert Lewandowski），但現在已成為奪獎大熱，以28個入球領先25球的利雲度夫斯基。

根據《馬卡報》報道，麥巴比距離登上歐洲金靴獎榜首只差一球。雖然士砵亭前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）目前以聯賽38球領跑，但由於各大聯賽入球的加權系數不同，一球足以讓麥巴比反超。現時他在西甲已有28個入球，與利物浦的沙拿（Mohamed Salah）並列「四大聯賽」最高，雙雙有權反勝奪得歐洲金靴獎。

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基奧基尼斯只餘一場

因此，麥巴比同沙拿雖然在聯賽已可踢風流波，但理應戰到最後；而基奧基尼斯更加會落力，事關士砵亭只剩下最後一場聯賽，現時只以得失球差壓過同分的賓菲加，暫時排榜首。而金靴獎只計聯賽入球數字，助攻不計在內。

基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）的士砵亭今季最後一場對甘馬雷斯。（資料圖片） 沙拿的利物浦今季餘下賽程為對白禮頓及水晶宮。（資料圖片） 麥巴比的皇家馬德里今季餘下賽程為對西維爾及皇家蘇斯達。（資料圖片）

歐洲金靴獎最後三強

球員 球隊 入球 系數 總分 尚餘聯賽
基奧基尼斯 士砵亭 38 1.5 57 1場
麥巴比 皇馬 28 2 56 2場
沙拿 利物浦 28 2 56 2場

作者：One Football

原文刊登於 Yahoo 體育

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