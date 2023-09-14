歐洲頂級聯賽領隊任期平均得16個月　上季735教頭慘食無情雞

歐洲足協就有關於歐洲聯賽的領隊工作進行研究，發現現時全歐洲的1,209名頂級聯賽領隊，只有少於5%的主帥，在他們的工作任職5年或以上。在研究指，於歐洲的48個頂級聯賽之中，上一個賽季的領隊平均任期是1.31年，是2018年以來最低。當中就只有6個地方的聯賽，平均任期是超過2年，當中卻包括威爾斯、北愛爾蘭及愛爾蘭聯賽。

歐洲足協（UEFA）公布，宏觀整個歐洲的頂級聯賽之中，所有球隊的領隊平均任期只有16個月，而上季更有多達735名主帥離任，是有史以來第二高的數字，當中英超錄得15次易帥，是史上最高。

而報告顯示，在2020至21年的球季歐洲有763名主帥離職，是史上最高，不過上個球季亦有735人，是有史以來第2高的數字。在英超聯賽，去季出現過41名領隊，當中有6支球隊由3人帶領過至少1場的比賽，當中車路士與列斯聯更多達4人。而有55%的英超球會曾經易帥，是歐洲五大聯賽中最高，其次是法甲及西甲，分別都接近有50%，而德甲只有44%，意甲更低至35%。而連同暫代領隊，英超共換了22名主帥，與法甲數字相同。

UEFA：入場人數在疫後回復

另外，UEFA的報告亦有就入場觀眾的數字進行研究。在上個球季，歐洲有1.09億的觀眾重回球場觀戰，而連同低組別賽事及盃賽，更多達2.09億。而英超賽事就有1,530萬人次入場，是最多觀戰的聯賽，至於德甲雖然場數較少，但平均入場觀眾卻是最高。歐洲足協相信，歐洲聯賽的入場數字已在疫情後回復。