歐聯冠軍｜哥帥：能與費爵並肩是榮譽 曼城成三冠王今季獎金28億

歐聯決賽巔峰之戰，「藍月」曼城憑中場洛迪卡斯簡迪下半場一箭江山，1比0氣走國際米蘭，繼1999年的曼聯後，成為另一支榮膺三冠王的英格蘭球會；名利雙收，估計今屆總獎金收入高達2.8億英鎊(27.6億港元)。主帥哥迪奧拿更成為史上首位帶領兩支球隊成為三冠王的主帥。

率領曼城以不敗戰績奪取創會史上首個歐聯冠軍的主帥哥迪奧拿，亦成為歐洲史上首位主帥帶領不同球隊(2009年巴塞隆拿)，成為「三冠王」，即奪得聯賽、國內主要盃賽及歐聯冠軍三大錦標。他賽後表示，賽前收到曼聯傳奇領隊費格遜的短訊祝福，並說：「能跟費格遜爵士並肩而站(同樣領軍奪三冠)是莫大榮譽，我賽前早上收到他的訊息，令我很感動，實在太好了。」

這位52歲的西班牙名帥自2016年加盟「藍月」後，帶領球隊取得12項重要錦標，今屆歐聯保持13戰不敗，終拿下最重要的歐聯獎座。他續說：「疲倦、平靜及滿足。這是非常難贏，國際米蘭表現出色，我半場對球員說要有耐性，這比賽有如擲毫決勝，你需要運氣。」哥迪奧拿表示曼市周一將舉行勝利巡遊。