歐聯冠軍｜哥帥：能與費爵並肩是榮譽 曼城成三冠王今季獎金28億

歐聯決賽巔峰之戰，「藍月」曼城憑中場洛迪卡斯簡迪下半場一箭江山，1比0氣走國際米蘭，繼1999年的曼聯後，成為另一支榮膺三冠王的英格蘭球會；名利雙收，估計今屆總獎金收入高達2.8億英鎊(27.6億港元)。主帥哥迪奧拿更成為史上首位帶領兩支球隊成為三冠王的主帥。
率領曼城以不敗戰績奪取創會史上首個歐聯冠軍的主帥哥迪奧拿，亦成為歐洲史上首位主帥帶領不同球隊(2009年巴塞隆拿)，成為「三冠王」，即奪得聯賽、國內主要盃賽及歐聯冠軍三大錦標。他賽後表示，賽前收到曼聯傳奇領隊費格遜的短訊祝福，並說：「能跟費格遜爵士並肩而站(同樣領軍奪三冠)是莫大榮譽，我賽前早上收到他的訊息，令我很感動，實在太好了。」
這位52歲的西班牙名帥自2016年加盟「藍月」後，帶領球隊取得12項重要錦標，今屆歐聯保持13戰不敗，終拿下最重要的歐聯獎座。他續說：「疲倦、平靜及滿足。這是非常難贏，國際米蘭表現出色，我半場對球員說要有耐性，這比賽有如擲毫決勝，你需要運氣。」哥迪奧拿表示曼市周一將舉行勝利巡遊。
迪布尼料獲100萬鎊歐聯獎金
據賽前英國報章估計，藍月封王歐聯可取得9,500萬英鎊獎金，加上捧走英超及英足盃，分別進賬1.8億英鎊及390萬英鎊，今個球季合共收入達2.8億英鎊，盆滿缽滿；而據報今場上半場已傷出的比利時大將奇雲迪布尼，單是個人可得到100萬鎊歐聯捧盃獎金。
夏蘭特入12球 二度榮膺歐聯神射手
今季加盟曼城即攻入52球的艾寧夏蘭特，自言為球會取得三冠王是夢想成真；這位挪威人今屆更以12球，繼前屆為多蒙特攻入10球後，第二度榮膺歐聯神射手；並繼舒夫真高(基輔戴拿模及AC米蘭)及基斯坦奴朗拿度(曼聯及皇家馬德里)後，歷來第3位為兩間不同球會奪此殊榮的好手。他賽後在場內跟19歲女友伊莎貝拉(Isabel)放閃，非常吸睛。
盧卡古「黑氣」未除 恩沙基：只輸少少
相比之下，今場後備出場的國米箭頭盧卡古，先後誤擋隊友費達歷高迪馬高頭槌攻門及在末段近門頭球攻門，被對手門將艾達臣摩拉斯救出，魔獸「黑氣蓋頂」，球隊無法扳平進入加時。不過47歲的主帥施蒙尼恩沙基賽後仍滿有正能量，他說：「我向球員致敬，他們表現極之出色，我們只輸少少。這是我們20個月內第5場決賽。」他矢言下季會捲土重來，希望再次打入決賽。