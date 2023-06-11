歐聯冠軍｜曼城圓夢成三冠王追平曼聯 哥帥第二次三冠(多圖)

伊斯坦布爾舉行的歐聯決賽，曼城憑洛迪靴蘭迪斯一箭定江山，以1比0險勝國際米蘭，首奪歐聯大耳獎盃，兼完成三冠王美夢，追平曼聯的成就。於2016年執掌曼城領隊哥迪奧拿，終於自2011年率巴塞在歐洲封王後，第三次高舉大耳獎盃，成為史上第6位帶領兩支球隊都成為歐洲冠軍的主帥，同時成為史上第1位帶領兩支球隊都成為三冠王的主帥(另一支球隊為2009年的巴塞隆拿)。

洛迪一箭定江山 國米接連失機

曼城的神鋒艾寧夏蘭特，今仗依然活躍，但埋門一腳欠佳，未能取得入球，球隊進攻亦受制於國米的壓迫及硬朗攔截，組織欠暢順。上半場27分鐘，奇雲迪布尼妙傳禁區的夏蘭特入楔窄位起腳，被國米門將安拿拿撲出。迪布尼其後於36分鐘傷出，由菲爾科頓入替。半場雙方互交白卷。

盧卡古「封阻」幫國米解圍

下半場國米於57分鐘換入盧卡古代替迪斯高，而曼城守衛艾簡治於59分鐘犯錯，讓拿達路馬天尼斯突入禁區窄位施射，但被艾達臣擋走。直至68分鐘，貝拿度施華右路接應艾簡治直線落底線傳中，省中對方守衛，皮球彈至禁區頂，伏兵的洛迪靴蘭迪斯冷靜起腳，皮球剛巧繞過兩名球員腳尾，直飛柱邊死角入網，安拿拿未能作出任何反應。落後的國米3分鐘後有機會扳平，殺入禁區的迪馬高頭槌攻門中楣不入，再補頂時又被「自己友」盧卡古「封阻」，之後盧卡古一記近門頭槌又頂中門將艾達臣，國米未能追和，曼城最終以1球擊敗國米，首奪歐聯錦標。