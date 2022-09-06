歐聯分組賽揭戰幔 曼城車路士分途出擊

歐聯分組賽開鑼，英超曼城、車路士登場！接掌曼城多季仍無法奪取歐聯錦標的哥迪奧拿，今屆有被視為「最後一塊砌圖」的超級「入球機器」艾寧夏蘭特，志切奪標；今晚深夜G組首輪組首戰季初大失水準的西維爾(07/09 03:00)，勝望極高。至於今夏在轉會市場出手最闊綽的車路士，季初表現不穩，幸今場作客E組實力一般的薩格勒布戴拿模，應是新兵「磨利刀」的好時機(07/09 00:45)。

曼城新「入球機器」艾寧夏蘭特，開季6戰英超入10球；夏蘭特過往効力薩爾斯堡及多蒙特，已有卓越的歐聯賽績，20/21年球季更以8戰歐聯入10球，成為該屆神射手，難怪正被各大英國博彩公司，捧成今屆歐聯神射手大熱，壓倒基利安麥巴比、賓施馬及羅拔利雲度夫斯基等名牌。隊中英格蘭翼鋒基亞利殊傷愈，上仗已坐後備席。哥帥指未來賽期頻密，基亞利殊能夠復出，十分重要，「積克(基亞利殊)季初表現非常好，我們需要球員，有他回來真好。」哥帥並透露，剛從多蒙特加盟的中堅艾簡治狀態良好，今場有機會作「地標」戰。

相反今場對手西維爾開局不妙，剛戰主場吞巴塞隆拿3蛋，季初1和3負失8球，主因是兩大中堅被撬走後，中路防守不穩。從曼聯借得的新兵阿歷士迪尼斯，今場將跟老兵兼今場「倒戈」的捷西斯拿華斯一同復出，以翼衛姿態助攻助守，但眾守將要抵擋藍月猛攻，恐怕不易。