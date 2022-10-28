歐聯受挫回師西甲 巴塞誓贏華倫忘痛

剛戰在魯營的歐聯大戰吞拜仁慕尼黑3蛋的巴塞隆拿，即要收拾心情，在香港時間周六深夜的西甲，作客鬥近期表現硬淨的華倫西亞(30/10 03:00)，務必全力出擊求勝，繼續跟榜首皇家馬德里纏鬥。
周中歐聯鬥拜仁賽前，巴塞隆拿已知悉同組國米大捷晉級，令巴塞肯定只能以小組第3名，連續兩屆轉戰歐霸淘汰賽；教練沙維在上半場落後兩球下，見大勢已去，下半場已先後換走主力中堅祖利斯古迪、前鋒奧士文尼迪比利及王牌射手羅拔利雲度夫斯基，為聯賽留力。沙維賽後認為球隊表現受形勢大定影響，演出不及對手，他說：「外界認為我們失敗，但我們內部有不同的分析；這樣出局是殘酷的，如果包括分析其他比賽，己隊值得更多。」
既然已肯定要在明年初轉戰歐霸，巴塞在下月世盃前，專注力將重回緊接要應付的3場聯賽，力追暫時在榜首有3分優勢的皇馬；包括明晚作客鬥近6戰只嘗一敗的華倫西亞，更不能掉以輕心。雖然巴塞近10場西甲錄得9勝1負，而且對上3次對賽皆打敗華倫共入10球；但對手今屆擁有級數甚高的烏拉圭前鋒卡雲尼，此子近3戰共入4球，老而彌堅，主場出擊，勢對巴塞防線造成一定困擾。
同樣在剛戰歐聯輸波的西甲榜首皇馬，在今輪香港時間周日晚上，返主場迎戰下游的升班馬基羅納，將有金球獎得主賓施馬休息後復出，亦望一吐歐聯輸波悶氣(30/10 23:15)。