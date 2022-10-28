歐聯受挫回師西甲 巴塞誓贏華倫忘痛

剛戰在魯營的歐聯大戰吞拜仁慕尼黑3蛋的巴塞隆拿，即要收拾心情，在香港時間周六深夜的西甲，作客鬥近期表現硬淨的華倫西亞(30/10 03:00)，務必全力出擊求勝，繼續跟榜首皇家馬德里纏鬥。

周中歐聯鬥拜仁賽前，巴塞隆拿已知悉同組國米大捷晉級，令巴塞肯定只能以小組第3名，連續兩屆轉戰歐霸淘汰賽；教練沙維在上半場落後兩球下，見大勢已去，下半場已先後換走主力中堅祖利斯古迪、前鋒奧士文尼迪比利及王牌射手羅拔利雲度夫斯基，為聯賽留力。沙維賽後認為球隊表現受形勢大定影響，演出不及對手，他說：「外界認為我們失敗，但我們內部有不同的分析；這樣出局是殘酷的，如果包括分析其他比賽，己隊值得更多。」

