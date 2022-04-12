歐聯大戰｜回勇望奇蹟反勝 車路士再撼皇馬

衛冕歐聯的車路士，今晚造訪班拿貝球場，於歐聯8強次回合作客皇家馬德里，望以超水準演出復仇。首回合藍戰士主場慘輸1比3，惟望挾英超大數修咸頓6蛋及客場8連勝的氣勢，能實現「不可能完成任務」。同晚拜仁慕尼黑亦於主場迎擊維拉利爾，望報回首回合1球落敗之辱。

皇馬首回合憑不老殺神賓施馬，上演歐聯連續第2個帽子戲法，最終贏車路士3比1。翻查歷史，銀河艦隊過去10次在歐聯首回合作客贏波，有9次都能順利晉級，唯獨只有阿積士曾在2019年在班拿貝完成奇蹟反勝。藍戰士英超及歐聯連續大敗後，在上輪英超及時反彈，作客修咸頓以6比0大勝，球隊望及時回復信心，先追回兩球差距，再求反勝。