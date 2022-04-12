歐聯大戰｜回勇望奇蹟反勝 車路士再撼皇馬

衛冕歐聯的車路士，今晚造訪班拿貝球場，於歐聯8強次回合作客皇家馬德里，望以超水準演出復仇。首回合藍戰士主場慘輸1比3，惟望挾英超大數修咸頓6蛋及客場8連勝的氣勢，能實現「不可能完成任務」。同晚拜仁慕尼黑亦於主場迎擊維拉利爾，望報回首回合1球落敗之辱。
皇馬首回合憑不老殺神賓施馬，上演歐聯連續第2個帽子戲法，最終贏車路士3比1。翻查歷史，銀河艦隊過去10次在歐聯首回合作客贏波，有9次都能順利晉級，唯獨只有阿積士曾在2019年在班拿貝完成奇蹟反勝。藍戰士英超及歐聯連續大敗後，在上輪英超及時反彈，作客修咸頓以6比0大勝，球隊望及時回復信心，先追回兩球差距，再求反勝。
主帥杜曹在上仗聯賽遙遙領先後已提早收起夏維斯、美臣蒙特及堤亞高施華，留力今場出戰，至於狀態平平的箭頭盧卡古在缺席對「聖人」之戰後，今場亦有望及時傷愈候命，只是隊長艾斯派古達則因感染新冠肺炎，將被逼缺陣；另外，迪姆華拿剛戰三腳埋門中楣柱後梅開二度，或有機會上陣爭入球。
主場出擊的皇馬，為報回上屆4強被車路士擯出局之仇，今場同樣不會手軟。銀河艦隊今場在班拿貝主場可看高半線，他們近3場歐聯主場賽事均能贏波，並且至少入兩球，狀態與氣勢均佳。不過，皇馬亦非全無弱點，正選中堅艾達米列達奧因累積黃牌夠數停賽，其位置會由拿祖費南迪斯頂上，防守力其實一般。
拜仁主力求反勝入4強
另邊廂，拜仁的星級左閘艾方素戴維斯將復出，於地頭全力爭取反勝晉級，而由「歐霸之王」艾美利帶領的維拉利爾，剛戰西甲一口氣輪換全部11名正選，只為留力今場作客拜仁決一生死。