歐聯大戰｜歐戰專家艾馬利踩場 利物浦迎擊維拉利爾

歐聯4強次晚首回合大戰繼續英西對決，力爭4冠王的利物浦，迎戰「巨人殺手」維拉利爾(28/04 03:00)。紅軍本月已接戰7場，仍力保極佳戰績，主帥高普適度輪換令大軍主力不致過累，今場強陣兼地頭出擊，被各界看好。不過，「黃潛」上圈踢走奪標熱門拜仁慕尼黑，加上主帥艾美利是歐戰專家，作客晏菲路絕不束手就擒。

已拿下英聯盃的利物浦，要分心英足盃、英超與歐聯3路戰線，幸球隊狀態保持高水平，各項賽事近10場不敗，本月每隔三、四天便要出戰下，合共已踢7場，錄得5勝2和佳績，每場至少入兩球，球員未見疲態。高普的大軍今仗只有巴西前鋒羅拔圖法明奴有輕傷在身，前線仍火力十足，在穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼壓陣下，要入球不是難事。其中，高普近期常將文尼移入中路，讓出左路給路爾斯戴亞斯或迪亞高祖達，相信是基於年屆30的文尼，邊線爆破能力逐降，反而其經驗及與隊友的默契，更能讓他勝任後上中鋒及策動者的角色；此外，包括守將伊巴希馬干拿迪、中場佐敦軒達臣，據報均重返正選，強陣加上晏菲路主場優勢，絕對被看好。