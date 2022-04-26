歐聯大戰｜英西一哥對決 曼城主場望挫皇馬

歐聯4強首回合今晚深夜上演「一哥激鬥」曼城對皇家馬德里(27/04 03:00)。曼城失落英足盃後，現以英超歐聯雙冠為目標，今夜在伊蒂哈德主場出戰，志切求勝。不過，力爭第14度封王歐聯的銀河艦隊，在西甲已是囊中物下，將全力歐聯爭霸，並挾各項賽事客場6連勝到臨，隨時有驚喜演出。
曼城剛戰英超5比1大炒屈福特，續在榜首領先利物浦1分，今仗要分心應付更重視的歐聯。盛傳下季或過檔阿仙奴的前鋒加比爾捷西斯，對屈福特時大爆發狂轟4球，為主帥哥迪奧拿提供更多進攻選擇；包括剛戰列後備的馬列斯、獲免役的貝拿度施華及菲爾科頓等主力，今場均有望爭正選。唯一是右閘祖奧簡斯路累積黃牌夠數，今場停賽，傷愈的基爾獲加將頂上，整體仍是強陣。曼城的主場威力亦不容忽視，對上一次在歐聯主場輸波已是2018年9月不敵里昂，今季歐聯主場合共5戰錄得4勝1和，共入13球；而藍月在上兩圈淘汰賽，共4戰面對士砵亭與馬德里體育均保持零失球，強勁防守為爭勝打下基礎。
皇馬全心爭歐聯
另邊廂，隨著爭標死敵巴塞隆拿剛戰西甲輸波，皇馬只要在聯賽多取1分已提早封王，基本上可全力在歐聯爭霸。連同剛戰西甲作客奧沙辛拿贏3比1，皇馬在各項賽事客場已錄6連勝，離開地頭作戰發揮一樣出色。不過，皇馬今場仍要面對傷兵問題，後防阿拉巴上仗西甲大腿受傷或缺陣，幸艾達米列達奧停賽後可復出。至於中場卡斯米路仍未重投全體操練，與費蘭特文迪同是上陣成疑，至於上仗西甲獲輪換休戰的老將莫迪歷將復任正選，左閘位亦有馬些路可頂上，陣容仍算完整，且看賓施馬與雲尼斯奧斯祖利亞一雙近態火熱的組合，能否助皇馬報回2019/20球季16強兩回合全敗被淘汰之辱。