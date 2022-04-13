歐聯大戰｜英超雙雄分途爭入4強 曼城馬體矛盾戰

周日剛劇戰一場，平分春色的英超雙雄曼城與利物浦，今晚於歐聯8強次回合分途出擊(14/04 03:00)，其中藍月作客馬德里體育會，再演矛盾大戰；不過馬體會首回合落後1球，要更積極部署偷襲，戰況隨時超預期。至於利物浦返回晏菲路迎擊賓菲加，有兩球在手可「睇住食」。

曼城首回合主場對馬體會排出「5-5-0」怪陣，圍攻馬體會的鐵桶陣，一度陷於苦戰，多得英格蘭新星菲爾科頓後備落場，交出靚助攻予奇雲迪布尼一箭定江山，小勝1球。藍月之後回到英超與利物浦大激鬥，最終打和2比2，續以1分力壓紅軍排榜首，球隊力爭季內三冠王包括歐聯、英超與英足盃的機會，今場再鬥馬體會，鬥志不減。

曼城在各項賽事已錄得9場不敗，單計作客，更是各項賽事12場不敗，氣勢強勁。主帥哥迪奧拿大軍中，前鋒加比爾捷西斯因累積黃牌夠數停賽，不過有大勇的迪布尼、菲爾科頓等高質策劃者，已足以製造致命攻擊，中堅魯賓戴亞斯養傷下，史東斯與拿樸迪續鎮守中路，右閘基爾獲加波監刑滿回歸，整體陣容依然強勁。