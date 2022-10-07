歐聯大捷 再戰英超 雙藍勢強贏面高

英超「雙藍」曼城及車路士在歐聯主場大捷後，又要匆匆準備英超。其中曼城由新「入球機器」艾寧夏蘭特帶領下，在香港時間明晚迎擊近3戰全敗的修咸頓(08/10 22:00)，只要贏波即可登上英超榜首；而車路士同時間迎擊「冇帥」的頹狼，新帥樸達力爭領軍3連捷(08/10 22:00)！

「藍月」曼城近期表現「恐怖」，國際賽賽期後先以6比3大炒曼聯，剛又在歐聯以5比0輕取丹麥哥本哈根，分組賽3戰全勝，出線指日可待；當中「風頭躉」艾寧夏蘭特，繼之前連續3場英超主場大演帽子戲法創歷史後，剛戰歐聯只踢上半場已入2球，累計22次上陣歐聯入28球，又創一里程碑。

隊友基亞利殊賽後說：「我未見過這樣，頭兩個入球，我只是在笑，他總是在哪兒(入球位置)。哥本哈根門將在我回頭時對我說，夏蘭特『不是人』。我倒希望他保持佳態，帶領我們走向光榮。」主帥哥迪奧拿則解釋夏蘭特沒有受傷，只是想他留力周六鬥修咸頓；對於西班牙傳媒報道，夏蘭特的合約有買斷條款，可在2024年加盟皇家馬德里，哥帥矢言否認。

