歐聯抽籤｜PSG多蒙特AC米蘭紐卡素陷死亡之組　曼聯拜仁同組

歐洲足協在香港時間的周五（1日）凌晨，為新一季的歐聯分組賽進行抽籤，其中法甲冠軍的巴黎聖日耳門，與意甲的AC米蘭、德甲的多蒙特以及英超的紐卡素同組，這將是今個賽季的死亡之組。另外歐洲足協同時頒發去年度的最佳球員，由曼城的前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）奪得。

最後一季以分組賽形式進行的歐聯，在凌晨已經完成了抽籤。其中英超的曼聯在A組與德甲的拜仁慕尼黑再聚頭，哈利卡尼（Erling Haaland）將回到英格蘭比賽，然而同組另外兩隊分別是丹麥的哥本哈根及土耳其加拉塔沙雷，威脅力不大。至於西甲的皇家馬德里亦遇上意甲冠軍拿玻里，同組還有德甲新貴柏林聯及葡超的布拉加。