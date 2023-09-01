歐聯抽籤｜PSG多蒙特AC米蘭紐卡素陷死亡之組　曼聯拜仁同組

歐洲足協在香港時間的周五（1日）凌晨，為新一季的歐聯分組賽進行抽籤，其中法甲冠軍的巴黎聖日耳門，與意甲的AC米蘭、德甲的多蒙特以及英超的紐卡素同組，這將是今個賽季的死亡之組。另外歐洲足協同時頒發去年度的最佳球員，由曼城的前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）奪得。
最後一季以分組賽形式進行的歐聯，在凌晨已經完成了抽籤。其中英超的曼聯在A組與德甲的拜仁慕尼黑再聚頭，哈利卡尼（Erling Haaland）將回到英格蘭比賽，然而同組另外兩隊分別是丹麥的哥本哈根及土耳其加拉塔沙雷，威脅力不大。至於西甲的皇家馬德里亦遇上意甲冠軍拿玻里，同組還有德甲新貴柏林聯及葡超的布拉加。
在F組的抽籤，成為今屆賽事的最大亮點，因為4支實力平均的隊伍同時被編入這組，分別是法甲冠軍的巴黎聖日耳門，德甲亞軍的多蒙特，以及英超代表紐卡素與意甲的AC米蘭，這4支球隊組成歐聯分組最矚目的組別。其餘西甲的馬德里體育會，將面對意甲的拉素、荷甲的飛燕諾及蘇超些路迪的挑戰。上屆亞軍國際米蘭亦遇上奧地利的薩爾斯堡、西甲的皇家蘇斯達及葡超的賓菲加。分組賽將在本月中展開。
夏蘭特獲歐洲足協年度最佳球員
另外，歐洲足協在分組抽籤前，亦進行了上個賽季的年度最佳球員及教練獎項的公布，當中上季帶領曼城奪得歐聯冠軍的領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）當選為年度最佳男子教練，而夏蘭特亦成為年度最佳男子球員。至於在女足方面，帶領英格蘭在女子世界盃取得亞軍的韋嘉文（Sarina Wiegman），再度當選最佳女子教練，而帶領西班牙贏得世界盃冠軍以及為巴塞隆拿女隊贏得女子歐聯的邦瑪迪（Aitana Bonmati）就當選最佳女子球員。
歐聯分組賽抽籤
A組：拜仁慕尼黑（德國）、曼聯（英格蘭）、哥本哈根（丹麥）、加拉塔沙雷（土耳其）
B組：西維爾（西班牙）、阿仙奴（英格蘭）、PSV燕豪芬（荷蘭）、朗斯（法國）
C組：拿玻里（意大利）、皇家馬德里（西班牙）、布拉加（葡萄牙）、柏林聯（德國）
D組：賓菲加（葡萄牙）、國際米蘭（意大利）、薩爾斯堡（奧地利）、皇家蘇斯達（西班牙）
E組：飛燕諾（荷蘭）、馬德里體育會（西班牙）、拉素（意大利）、些路迪（蘇格蘭）
F組：巴黎聖日耳門（法國）、多蒙特（德國）、AC米蘭（意大利）、紐卡素（英格蘭）
G組：曼城（英格蘭）、RB萊比錫（德國）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、青年人（瑞士）
H組：巴塞隆拿（西班牙）、波圖（葡萄牙）、薩克達（烏克蘭）、安特惠普（比利時）