歐聯改制收入大增 列強擴軍搶地盤

歐聯分組賽今屆每隊最少踢8場，總獎金升25%至25億歐元(約220億港元)，搵真銀一大喜訊。上屆歐聯及聯賽雙料冠軍皇家馬德里，上年度球季收入大增27%並突破10億歐元大關，今夏免費簽得法國球王基利安麥巴比，又有巴西新星安迪歷正式加盟；前者4戰西甲終「發市」入波，全隊星光熠熠，奪目耀眼。

巴塞馬體會添鋒力

皇馬國內最強對手又是巴塞隆拿及馬德里體育會。巴塞今夏用德國新帥費歷克，簽入狂牛猛將丹尼奧莫，同樣貴精不貴多，季初相當對辦；馬體會今夏極度進取，重金簽入今夏歐洲「標王」祖利安艾華利斯、英格蘭中場干加歷查及挪威中鋒阿歷山大索洛夫，西甲三雄今屆有排鬥。

意甲群雄，同樣希望擴軍圍剿上屆冠軍國際米蘭。前屆冠軍拿玻里由干地掌帥印，簽入「魔獸」盧卡古，仲有英超兵麥湯米尼同基摩，新鮮感十足，講實用可能不及祖雲達斯及AC米蘭。《Goal.com》評今夏歐洲列強轉會策略，祖雲達斯A級，僅次A+的曼城；祖隊除聘得莫達為新帥外，三大貴價中場新兵杜格拉斯雷斯、高柏文拿斯及卡夫蘭杜林，被譽為該隊近十年最強中場組合，拭目以待。A米開局不順，但兩大新兵前鋒艾華路莫拉達及借將譚美阿巴謙，級數在意甲夠殺有餘。