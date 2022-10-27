歐聯曼城馬列斯又宴客和波 夏蘭特賽前發燒踢半場

在英超火力猛烈的「藍月」曼城，剛在歐聯G組作客0比0和多蒙特，連續兩仗歐聯在翼鋒馬列斯主射12碼宴客下與對手打和；雖然仍提早首名出線，但今仗「射球機器」艾寧夏蘭特提早退下火線，主帥哥迪奧拿賽後則大讚球員在分組賽的努力，表現出色。

主力劊子手馬列斯前一輪作客哥本哈根，主射12碼宴客令藍月和波而回，今場戰至58分鐘馬列斯被安利簡恩禁區侵犯，他親自操刀又被主隊門將基哥高保救出，令哥帥自2016年掌藍月帥印以來，獲得80球12碼(不計互射12碼)，有25球射失。哥帥說：「射失25球，大部分是在歐聯，太多了，這是一個問題，我們需要改善。」不過根據《BBC》報道，該隊歐聯入12碼命中率是71%(17中12球)，對比英超69%(52中36球)，仍然稍高。哥帥賽後不忘讚賞球員的努力，令球隊力壓小組次席多蒙特提早一輪首名出線。被問中鋒艾寧夏蘭特半場時被換走，哥帥解釋：「我見到三件事，他疲累、跟祖奧簡斯路一樣賽前有發燒，以及比賽中被撞傷。」曼城周六英超早場將作客李斯特城，未知在英超12戰入17球的艾寧夏蘭特能否正選上陣。